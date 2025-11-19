Медия без
ВКС скоростно изпрати делото на Коцев във Варна

По искане на СГС върховните съдии решиха, че нищо не налага делото да се гледа в София

19 Ноем. 2025Обновена
Благомир Коцев
БГНЕС
Благомир Коцев

Върховният касационен съд разпореди делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев да се гледа от Варненския окръжен съд, а не от Софийски градски съд. Върховните съдии са преценили, че нищо не налага процесът да е в София, че петимата подсъдими по това дело, както и 25 от всички 28 свидетели са от Варна.

До разпореждането на ВКС се стигна след като само часове по-рано  Софийски градски съд  прекрати съдебното производство по нохд № 7463/2025г. срещу Благомир К. и др.  и изпрати делото на Върховния касационен съд за разглеждане за наличието на основания за изпращане на делото на друг, еднакъв по степен съд. Разпореждането не подлежи на обжалване и протест. 

От разпореждането за прекратяване на съдията от СГС стана ясно, че не се намират основания за специална подсъдност и за това делото да бъде гледано в София от Софийски градски съд.

Без да се посочва конкретно, то от акта става ясно, че се смята, че може би трябва да се изпрати и разгледа във Варна.

Разпореждането на съдията за повдигане на въпроса за подсъдността бе мотивирано в няколко посоки. 

Вероятно точно, за да се гледа в София делото, в обвинителния акт на прокуратурата е вкарано обвинение в сговаряне на Коцев и общински съветници с някакъв тайнствен депутат от 51-вото Народно събрание. 

"Независимо, че обвинението касае сговаряне между четирите известни лица и едно неизвестно такова, но с посочено особено качество народен представител, тоест такова с имунитет, по делото няма конкретизиране и привличане към наказателна отговорност на такова лице, за да се прецени наличието на особено качество, към момента на твърдяната деятелност, което да обуслови специална компетентност", пише в мотивите за прекратяването съдията от СГС. 

Той посочва, че при отсъствие на конкретно повдигнато обвинение срещу лице от каталога от НПК, то подсъдността на делото няма как да бъде на СГС.

Веднага след това рязко следваше друга посока на разсъждения на съдията. Той посочва, че от обвинителния акт е видно, че местоизвършването на всички престъпления, освен едно, е  Варна. За последното престъпление - сговарянето в организираната престъпна група, е посочено извършване първо на територията на Варна, а след това на София, пише още в съдийските мотиви. Според съдията тук трябва да се приложи принципът, че „когато престъплението е започнало в района на един съд, а е продължило в района на друг, делото е подсъдно на съда, в който престъплението е довършено“. Според съдията тук изводът е, че от този принцип следва, че компетентен да разгледа делото е СГС, вкл. и за останалите обвинения.

В същото време всички петима подсъдими, както и 25 от общо 28 свидетели са от Варна, пише магистратът. Това води до извода, че делото следва да се изпрати на ВКС за преценка за разглеждането му от друг еднакъв по степен съд.

На практика с повечето от доводите на СГС се съгласи и ВКС и разпореди делото да отиде във Варна.

"Делото "Коцев" продължава със своите процесуални аномалии. Съдът видимо абдикира от задължението си да се произнесе по законността на продължаващото задържане на обвиняемия. Този въпрос е винаги с приоритет и може да се постави по всяко време на съдебното производство, а то се образува с внасяне на обвинителния акт"", коментира след прекратяването на делото СГС и преди разпореждането на ВКС бившият прокурор и експерт в АКФ Андрей Янкулов.

По негови думи, от този момент съдът поема пълния контрол върху делото и всякакви оправдания с прокуратури и прочее губят всякаква процесуална опора". Не че по отношение на задържането, което се постановява и контролира от съд, могат да бъдат особено издържани и преди това", пише още той.  

"Упорито повтаряното клише как прокурорът бил "страна" в наказателното производство, също като защитника, е вярно отчасти - страна е именно в съдебното производство - от мига, в който внесе делото в съда. Сега ВКС щял да решава кой съд е компетентен да гледа делото по същество - СГС или ОС Варна. Вероятно СГС презюмира, че ОС Варна няма да иска делото, след като директно го праща на ВКС, а спор за подсъдност няма", посочва още Янкулов и добавя, че междувременно въпросът за законността на задържането не се поставя, а изчаква.

Според него "вероятно един бъдещ момент, когато се намери съдия-докладчик, който примерно няма да се отведе (ако делото отиде към Варна, не бих изключил масови отводи), ами ще насрочи разпоредително заседание в тримесечен срок (който и без това е инструктивен, т.е. може да се проточи без проблем), и там тепърва се решава въпросът за задържането". Този въпрос с абсурдността на процесуалните си аномалии е превърнат наистина в централен в това наказателно производство, завършва Янкулов.

 

ОТНОВО ВРЕМЕНЕН КМЕТ

Междувременно Коцев за втори път назначи зам.-кмета Снежана Апостолова за изпълняващ функциите му. Първият път това бе само за ден - 17 ноември.  Сега периодът е 18 дни  - от 19 ноември до 5 декември. Така избледнява изпълнението на заявката на кметския екип Коцев да бъде ефективен кмет, докато е зад решетките. Заявката бе дадена на 12 ноември; за датата се знаеше, че на нея изтича правото на Коцев да ползва отпуск. Дотогава изпълняващ функциите бе Павел Попов. Към момента няма обяснение от община Варна защо Апостолова практически сменя Попов като временен кмет. Темата с отпуските на Коцев пък е в Общинската избирателна комисия след сигнали, че той отдавна е изчерпал правото си на тях. Комисията тупа топката и не се произнася следва ли да бъде отстранен от поста Коцев.

