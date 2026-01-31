Не ГЕРБ или ДПС, а "свой" призова Благомир Коцев за оставка

"Призовавам кмета на Варна да подаде оставка", заяви днес пред БНР общинският съветник Мартин Димитров, който преди два дни напусна ПП и премина в друга група от местния парламент - „Български гласъ“ „Управлението на град като Варна се оказа непосилна задача за Благомир Коцев. Почти нищо положително не се случи от началото на неговия мандат. Няма как това безвремие да продължи още две години“, добави Димитров.

Любопитно е, че той бе сред най-пламенните протестиращи в защита на Коцев при ареста му. Също така е интересно, че това е първи призив за напускане на поста след освобождаването - както често се случва в живота, ударът не е от враговете (ГЕРБ или ДПС), а от довчерашен съратник. По време и преди ареста депутатът от ГЕРБ Бранимир Балачев апелираше за оставка, но пък Бойко Борисов твърдеше, че не иска служебна победа във Варна.

Часове преди апела на Димитров Коцев коментира действията му от последните дни така: "В политиката често влизат хора, водени не от кауза, а от лична изгода, клиентелизъм и зависимости. Това е порочен модел, утвърждаван с години от част от големите партии в България. Хора, които не се разпознават във върховенството на обществения интерес в политиката, а търсят само лична изгода, нямат място в моя екип или в ПП-ДБ. Вчера общински съветник от ПП-ДБ взе решение да премине към партия „Български гласъ“ на Даниел Славов – Дънката, която е формация-сателит на ГЕРБ и Ново Начало. Това се случи на фона на отказа на антикметското мнозинство, водено от „Български гласъ“, да приеме план-сметката „Чистота“ на Варна в опит да провокира криза с боклука в града. Политическият терен в България е токсичен и сложен за навигиране. Затова вярвам, че е по-добре да се върви напред с почтени, смели и отговорни хора, отколкото с мнозинство, изградено върху компромиси и лични сделки. Младите, образовани и мотивирани хора с висок морал и ясна визия за промяна, които бяха движещата сила и отстояваха нашата кауза по време на протестите, са олицетворение на това мое виждане".