Бомбени заплахи бяха отправени във Варна и Пловдив

Днес, 16:53
Суматохата в Пловдив бе кратка.
FB/БНТ-Пловдив
Полицията във Варна и Пловдив се задейства след бомбени заплахи този следобед. Двата мола в морския град бяха евакуирани. За кратко отцепена бе и малката централна улица "Цариброд" под тепетата, като сигналът е пратен в намиращата се там сграда на Регионално управление по образованиeто (РУО). За единия от моловете и РУО се знае, че заплахите са дошли по мейл.

Пловдивският случай приключи бързо, след като полицията, с помощта на следови кучета, не откри нищо нередно. Във варненските молове, заради многото посетители, пристигнаха и пожарни, линейки. Хора се оплакваха, че автомобилите им са в подземните паркинги и не могат да ги вземат. Трафикът край търговските центрове се усложни. Към 16.45 вече започнаха да пристигат официални съобщения, че заплахите са фалшиви:

 

