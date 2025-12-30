Медия без
Остров изникна насред скандалното пристанище "Карантината"

Днес, 21:10
"Карантината" се оказа повече от скандално пристанище: в средата на входа - остров.
FB/Lachezar Bratoev
"Карантината" се оказа повече от скандално пристанище: в средата на входа - остров.

Остров изникна насред скандалното варненско пристанище "Карантината". За пясъчното образувание информира вчера в социалните мрежи Лъчезар Братоев, отговорник в общината по рибарската инфраструктура.

Именно малката дълбочина бе едно от нещата, което изуми хората веднага след откриването на пристанището през 2021 г. Оказа се, че теченията донасят пясък, наноси - голяма част от рибарските съдове, за които е предназначен обектът, не може да го ползват. През различни периоди от годината водата на входа на порта стигаше до коленете. В момента - видно от снимките на Братоев, е под нивото на пясъците. Старият кмет Иван Портних (ГЕРБ) няколко пъти обвиняваше участващите учени в проекта, че не изчислили рисковете. Сегашният пък Благомир Коцев (ПП-ДБ) започна да хвърля инвестиции за ремонт на "придобивката".

Големият спор около пристанището, всъщност, е.... имало ли е там някога въобще пристанище. Придобивката е по линия на европейски проект за модернизиране на налична инфраструктура. След дълго разследване на 1 декември тази година Портних, бившият областен управител Стоян Пасев (ГЕРБ) и двама служители на "Морска администрация" получиха обвинения от европрокуратурата за измама - подаден бил проект за "реконструкция" на несъществуващ порт (скали, пясък и други постройки били представени като пристанище). Според институцията на Лаура Кьовеши измамата е за 3,4 млн. евро европейски и национални средства. Портних отвърна, че документи за пристанището имало десетилетия назад, ще ги покаже; изпълнявани са решения на общинския съвет, а зад всичко стояла "скандалната европрокурорка Теодора Георгиева", действаща "под диктовката на ПП-ДБ".

