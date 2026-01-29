Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Европрокуратурата отива на поправителен по делото "Портних"

Днес, 15:11
Иван Портних в съда на 28 януари.
Булфото
Иван Портних в съда на 28 януари.

Софийският градски съд върна откри пропуски в обвинителния акт бившия варненски кмет Иван Портних и върна вчера делото на европрокуратурата за отстраняването им, предаде БТА.

Портних е обвинен, заедно с бившия областен управител Стоян Пасев, както и двама държавни служители от Изпълнителната агенция "Морска администрация", за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище. В обвинението се посочва, че са подправяни официални документи и са предоставяни неверни данни с цел неправомерното получаване на 3,4 млн. евро от еврофондове и средства от националния бюджет за проект, насочен към подобряване на инфраструктурата на предполагаемо рибарско пристанище в покрайнините на града, подаден от Община Варна (бенефициент).

Според съда допуснатите несъответствия в обвинителния акт пречат на обвиняемите да разберат в какво са обвинени. Също така има противоречия в квалификацията в обвинителния акт за извършителството и помагачеството, което затруднява наказателното производство.

"Абсолютен фарс. В рамките на около 30 минути съдията обясни на Европейската прокуратура, че е внесла нещо, което не отговаря на нищо. Това означава, че след известно време, когато отново има избори, същата поръчкова прокуратура ще внесе някаква друга глупост, която по същия начин да бъде отхвърлена от съда", каза Портних пред медиите след заседанието.

"Тогава Теодора Георгиева, първият български европрокурор, която е отстранена от Лаура Кьовеши, европейският главен прокурор, именно заради нарушения по това дело, не по делото за газовото хранилище в Чирен, излъга всички, че ще внесе обвинителен акт, а нищо не направи", заяви Портних.

Той разказа за негова среща с Теодора Георгиева във Варна. "Дойде призовка от друг прокурор, а се яви тя. След което 15 минути ѝ обяснявах разликата между акт за държавна собственост и общинска собственост и че един кмет не може да издава актове за държавна собственост. Като разбра, че не съм създавал актове за държавна собственост, защото съм кмет и не мога, и че ми показва акт с чужд подпис, си счупи химикалката на две и хвърли каквото държеше. Затова твърдя, че това са поръчкови действия от Теодора Георгиева", посочи Портних.

Адвокатът му, небезизвестният депутат от ГЕРБ Бранимир Балечев, също коментира, че констатираните нарушения са фрапантни.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Иван Портних, ЕППО, Теодора Георгиева

Още новини по темата

"Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
20 Яну. 2026

Излезе класирането за европейски прокурор от България
15 Яну. 2026

Кандидат за европрокурор: Дано вече да не се решава на диванчета и маси
14 Яну. 2026

Българската европрокурорка атакува отстраняването си пред Съда на ЕС
10 Яну. 2026

Остров изникна насред скандалното пристанище "Карантината"
30 Дек. 2025

Заместничка на Гешев и подгонен от Сарафов искат да са европрокурор

16 Дек. 2025

Европрокуратурата правилно е разследвала Иван Портних
12 Дек. 2025

Софийският съд иска да прати във Варна делото срещу Портних
08 Дек. 2025

Европрокуратурата прати Портних на съд за измама с пристанище
01 Дек. 2025

Съдът върна оправдателна присъда по дело на европрокуратурата
17 Ноем. 2025

Тръгва наддаването за следващия български европрокурор
29 Окт. 2025

Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
22 Окт. 2025

Хората на Кьовеши откриха мидена ферма без миди край нос Емине
20 Окт. 2025

Кьовеши започна процедура по уволнението на българския европрокурор
25 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: 9 години не стигнаха на Радев да изкачи върха на властта
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?