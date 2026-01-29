Европрокуратурата отива на поправителен по делото "Портних"

Софийският градски съд върна откри пропуски в обвинителния акт бившия варненски кмет Иван Портних и върна вчера делото на европрокуратурата за отстраняването им, предаде БТА.

Портних е обвинен, заедно с бившия областен управител Стоян Пасев, както и двама държавни служители от Изпълнителната агенция "Морска администрация", за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище. В обвинението се посочва, че са подправяни официални документи и са предоставяни неверни данни с цел неправомерното получаване на 3,4 млн. евро от еврофондове и средства от националния бюджет за проект, насочен към подобряване на инфраструктурата на предполагаемо рибарско пристанище в покрайнините на града, подаден от Община Варна (бенефициент).

Според съда допуснатите несъответствия в обвинителния акт пречат на обвиняемите да разберат в какво са обвинени. Също така има противоречия в квалификацията в обвинителния акт за извършителството и помагачеството, което затруднява наказателното производство.

"Абсолютен фарс. В рамките на около 30 минути съдията обясни на Европейската прокуратура, че е внесла нещо, което не отговаря на нищо. Това означава, че след известно време, когато отново има избори, същата поръчкова прокуратура ще внесе някаква друга глупост, която по същия начин да бъде отхвърлена от съда", каза Портних пред медиите след заседанието.

"Тогава Теодора Георгиева, първият български европрокурор, която е отстранена от Лаура Кьовеши, европейският главен прокурор, именно заради нарушения по това дело, не по делото за газовото хранилище в Чирен, излъга всички, че ще внесе обвинителен акт, а нищо не направи", заяви Портних.

Той разказа за негова среща с Теодора Георгиева във Варна. "Дойде призовка от друг прокурор, а се яви тя. След което 15 минути ѝ обяснявах разликата между акт за държавна собственост и общинска собственост и че един кмет не може да издава актове за държавна собственост. Като разбра, че не съм създавал актове за държавна собственост, защото съм кмет и не мога, и че ми показва акт с чужд подпис, си счупи химикалката на две и хвърли каквото държеше. Затова твърдя, че това са поръчкови действия от Теодора Георгиева", посочи Портних.

Адвокатът му, небезизвестният депутат от ГЕРБ Бранимир Балечев, също коментира, че констатираните нарушения са фрапантни.