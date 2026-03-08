Българската европрокурорка: Няколко пъти съм била в "Осемте джуджета"

Българският представител в колегията на Европейската прокуратура Теодора Георгиева няколко пъти е била в офиса на Петьо Петров, известен и като Пепи Еврото, в ресторанта "Осемте джуджета" в София. Това призна самата тя в предаването "На фокус" на Лора Крумова по Нова тв. Георгиева призна и че е на видеото с Еврото, на което се чува как той й обяснява, че тя е изборът им за българския представител в европрокуратурата, ръководена от Лаура Кьовеши.

Георгиева твърди, че отишла в ресторанта, защото била заведена там от Емилия Русинова, която само преди седмица бе избрана за постоянен шеф на Софийска градска прокуратура. Според Георгиева тя е била с Русинова при Еврото по време на записа.

На въпрос колко пъти е била в "Осемте джуджета", Георгиева първо обяви, че не си спомня. После пък каза, че била "два-три пъти". Георгиева твърди, че записът е манипулиран, но не каза с какво точно.

„Аз съм на записа, да. Срещата се проведе, след като беше приключила цялата процедура по изслушването пред няколко комисии. Преди това същият този колега – градският прокурор на София, е отправял искания към мен да си оттегля документите, защото можело да си харесам нещо друго. Аз отказах. След като се случиха тези странни събития, честно казано проявих любопитство. Тя – говоря за градския прокурор на София госпожа Емилия Русинова, ми каза, че има познати, които знаят какво се случва по тази процедура. Тоест целта на срещата е била да бъда въвлечена в ситуация, при която да бъде направен този запис, и впоследствие, ако не се съобразявам с указания, което никога не съм правила – той да бъде използван”, заяви Георгиева.

А по отношение на името на политическия лидер, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания“, от когото тя се страхувала, тя подчерта, че „заплахата не дошла директно от него, а чрез посредник”. „Той (бел. ред. Делян Пеевски) е свързан с проблемите на разширението на газохранилището в „Чирен”. Там има свидетели, които са посочили упражняване на натиск, изнудване и искане подкупи. Той се разпозна вчера сам. Аз не съм разпространявала сигнала, но съм дала разрешение на правосъдния министър като съм подписала декларация”, подчерта тя.

Българският европейски прокурор заяви и че е поискала наказателно разследване срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и шефката на градската прокуратура Емилия Русинова във връзка с разпространени срещу нея записи за посещение при съдебния лобист Петьо Петров, известен като Пепи Еврото. След разпространението на анонимните записи срещу нея започна разследване, инициирано от Сарафов. По-късно Европейската прокуратура поиска нейното отстраняване от поста заради извършени нарушения, без да уточни какви.

Българският европрокурор подозира, че анонимните записи за срещите ѝ с Пепи Еврото са изпратени до медиите от кабинета на Борислав Сарафов. Според нея това може да се докаже, ако бъде назначена експертиза на разпространените записи.

"Категорично има връзка между Делян Пеевски, Борислав Сарафов, Емилия Русинова и Петър Петров", каза Теодора Георгиева. Според нея това ще се установи при разследването на случая.

Според нея случващото се в съдебната система е "симптом за тежко заболяване". Попитана от Лора Крумова: "Как се нарича това?", Георгиева отговори: "Корупция".

Към момента няма официална позиция от страна на Борислав Сарафов относно разкритията на Теодора Георгиева, която загуби майка си при пожар. "По този случай тече разследване за убийство", каза европрокурорът.

Георгиева твърди, че Сарафов лично е казал на хора от европрокуратурата, че тя е взимала подкупи по делото "Черен".

Само преди два дни стана ясно, че МВР е сложило охрана на прокурор Георгиева след постъпил сигнал за заплахи срещу нея. Това каза служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев. Той уточни, че сигналът е постъпил чрез служебния министър на правосъдието, който е бил информиран лично от Георгиева.

„Разгледах сигнала и прецених, че той трябва да бъде изпратен в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, където е разпределен за проверка. "След анализ на случая бе взето решение, че предвид особеностите му е необходимо да бъде осигурена охрана“, каза Дечев.

По думите му решението е свързано и с обстоятелства около прокурор Георгиева от миналата година. Служебният вътрешен министър припомни, че след публични изявления на Георгиева за проблеми във взаимодействието с определени държавни институции е възникнал пожар в къщата на майка ѝ в плевенско село, при който тя е загинала.

Дечев допълни, че Георгиева „твърди, че е заплашвана или че се чувства заплашена от важни фактори в държавата. При това положение компетентният орган е преценил, че се налага да бъде осигурена охрана,“ каза още служебният вътрешен министър.

Той уточни, че първоначално е потърсено съдействие от Бюрото по защита към Министерството на правосъдието, тъй като по закон то отговаря за охраната на застрашени магистрати. По думите на Дечев след това е преценено, че няма пречка и Министерството на вътрешните работи да осигури такава защита.

Преди ден стана ясно, че българският представител в колегията на Европейската прокуратура Теодора Георгиева, е подала сигнал до Министерството на правосъдието "за натиск, заплахи и уронване авторитета на Европейската прокуратура от висши представители на Прокуратурата на Република България и политически лидер, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания.

Министерството не съобщава имената, назовани от Георгиева, но става пределно ясно, че сигналът ѝ е насочен срещу Делян Пеевски и Борислав Сарафов.

От министерството обясняват, че в документа е изложена много подробна фактология за събитията и поведението на високопоставени длъжностни лица от различни институции около провежданите през последните години от българския офис на Европейската прокуратура разследвания от висок обществен интерес, в това число свързаното с проекта за разширяване на газохранилището в Чирен, както и около дисциплинарното производство, водено срещу Георгиева от колегията на Европейската прокуратура. Наскоро ръководената от Лаура Кьовеши институция съобщи, че са установили, че Георгиева е извършила сериозни нарушения и оставиха вратата отворена за уволнението ѝ.

Въпреки че не беше поименно споменат в прессъобщението на МП за сигнала, лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски се разпозна, обиди и каза, че ще сезира прокуратурата да разследва Теодора Георгиева за набеждаване.

„Сезирам ad hoc прокурора, Софийска градска прокуратура и копие до Европейската прокуратура за лъжливите твърдения, изфабрикувани във фалшив “сигнал” от отстранената заради тежки нарушения прокурор Теодора Георгиева. За първи път подадох сигнал за лъжите на въпросната още преди една година! Но до днес не съм получил отговор от прокуратурата,” написа той. Според него сигналът е активно мероприятие, което цели да подготви фалшификация на изборите.