Бившият шеф на спецпрокуратурата не знае за златото от "Осемте джуджета"

Бившият шеф на закритата Специализирана прокуратура Димитър Франтишек даде днес показания по делото срещу издирвания бивш следовател Петьо Петров - Еврото за аферата "Осемте джуджета" и категорично отрече да е виждал златото от аферата, разказва "Лекс". Едно от най-фрапантните закононарушения по случая "Осемте джуджета" е как пари в брой и злато на обща стойност около 5 млн. лв., са върнати с постановления на спецпрокурори, на хора, от които не са иззети. За целта тези лица са представили документи - договор за отговорно пазене и фактури.

Делото срещу Еврото е единствената част от сагата "Осемте джуджета", която стигна до съд, обвиняем остана само Петров, който отговаря задочно, тъй като е в неизвестност. Случаят "Осемте джуджета" започна да се разплита, след като АКФ пусна разследване как бизнесменът Илия Златанов потърсил съдействие от Петров заради конфликт със сина си Явор и в опит да си върне активи, които той му присвоил. Вместо помощ Петров, със съдействието на представители на МВР, прокуратурата и охранителната фирма "Делта гард", присвоили имуществото и бизнеса им в групата "Изамет", за което бащата и синът спорели.

Според обвинителния акт в периода от 11 октомври 2019 г. до 23 март 2020 г. в София чрез използване на неистински документи Петров получил без правно основание чуждо движимо имущество, което имал намерение да присвои – 147 броя монети на обща стойност 106 763 лева и 1 брой златно кюлче с тегло 1000 грама, 23,88 карата, на стойност 109 718 лева, собственост на Явор Златанов, както и парична сума в размер на 550 000 евро, собственост на Юлия Златанова, Явор Златанов и Пролетина Златанова. Цялото имущество (монети, златно кюлче и парична сума) са на обща стойност 1 301 966 лева.

Проверка на Инспектората на прокуратурата установи, че по това дело в бившата вече Специализирана прокуратура са работили четирима прокурори, които са извършил груби нарушения при връщането на това имущество. По казуса с "Осемте джуджета" публично известно беше обвинението срещу прокурор Дилян Деянов във връзка с иззетите пари и злато от Златанови, но то беше прекратено и прокурорът беше възстановен на работа. По същия казус обвинен е бил и прокурор Кирил Пейчинов, като и неговото привличане като обвиняем е било отменено от апелативната прокуратура в София.

Дотук бившата съпруга на Петров - Любена и адвокатката Магдалена Мончовска разказаха как златото на семейство Златанови било в спецпрокуратурата и там го натоварили на количка за дела, която прокурор Кирил Пейчинов бутал до джипа на Любена Павлова. Бившата съпруга на Петров каза, че златото било в два кашона, които откарала до ресторанта "Осемте джуджета". Там единият кашон бил даден на Илия Златанов, а другия го прибрали тя и Петьо Петров. След това той ѝ казал да отдели 5 кг за тогавашния главен прокурор Иван Гешев, а един килограм - за Митко. Пред съда тя каза, че няма представа кой е бил този Митко, но при първия си разпит е заявила, че това е бившият ръководител на Специализираната прокуратура Димитър Франтишек Петров.

Днес Франтишек каза пред съда, че докато е бил на ръководния пост, информация за делото получавал само от наблюдаващите прокурори, за да я предаде на Иван Гешев, когато той е искал да разбере какво се случва с разследването. Колкото до златото - знаел, че били иззети златни монети от сина Явор Златанов, които били съхранявани в трезор на БНБ. "Никога не съм ги виждал, само на снимка", каза прокурорът, но си спомни, че са били иззети и големи суми пари.

Той разпоредил да се организира пренасянето на монетите от трезора до прокуратурата, където да бъдат върнати. По думите му не е изключение прокурор да участва във връщането на веществени доказателства. Петров посочи също, че никога не се е срещал и не познава лично нито Илия Златанов, нито Любена Павлова. Той категорично отрече Петьо Еврото да му се е обаждал във връзка с връщането на иззетите пари от Златанов.

Димитър Франтишек обясни също, че след като е станал редови спецпрокурор, бил включен в екипа наблюдаващи прокурори по делото, но единствено е изготвил искането до съда разрешение за претърсване и изземване от дома на Явор Златанов.

Бившият шеф на СП заяви още, че познава Петьо Петров от времето, когато той е бил следовател и били в колегиални отношения, но не поддържали лични контакти. Той каза, че е посещавал ресторанта "Осемте джуджета" с колеги от районната прокуратура, която е в близост, а там е засичал Петьо Петров, но мислел, че и той е клиент на заведението.

Съдът разпита и майката на Любена Павлова - Диана Радева, предаде и БТА. Тя посочи, че не поддържа контакт с дъщеря си. И допълни, че е била близка с Петров, доколкото е баща на внука ѝ. Тя посочи, че два или три пъти е ходила в ресторанта "Осемте джуджета", като фирмата собственик е била на нейно име, но дъщеря ѝ имала пълномощно. Каза още, че няколко пъти е пътувала с Петьо Петров до Солун и с внука си, като тя е гледала детето и няма представа какво е правил Петров там.