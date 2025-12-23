ВСС покри магистратите, замесени с Нотариуса и Пепи Еврото

Съюзът на съдиите в България (ССБ) засега не успява да се пребори с Висшия съдебен съвет и да получи информация за броя на преписките, по които са прилагани специални разузнавателни средства срещу съдии, както и информация, получена от създадената от Съдийската колегия на ВСС временна комисия на какъв етап са разследванията за дейността на групите на Мартин Божанов - Нотариуса и Петьо Петров - Еврото и дали към престъпната дейност има съпричастни магистрати.

Решението на ВСС за отказ е привидно оформено като решение за предоставяне на информация по електронен път. С него обаче вместо да предостави информацията, съветът препраща заявлението до Софийския апелативен съд и Върховната касационна прокуратура, обясняват от гилдийната организация.

До това развитие се стигна, след като Съюзът на съдиите осъди ВСС след мълчалив отказ да предостави въпросната информация. Административният съд в София задължи кадровия орган да се произнесе по искането по реда на Закона за достъп до обществена информация.

В жалбата срещу решението на ВСС, подадена с помощта на Програма достъп до информация, Съюзът на съдиите пледира, че законът е нарушен, че ВСС хем твърди, че предоставя информация, хем се препраща заявлението в някакви части (неясно какви) за произнасяне от други институции. Неясно остава защо ВСС твърди, че не разполага с информация, която сам е изискал от Върховната касационна прокуратура и Софийския апелативен съд и за която по-рано по същото заявление е заявил, че му трябва допълнително време поради големия обем на документацията, която притежава.

Съюзът на съдиите припомня, че работата на Временна комисия за проверка съпричастността на съдии по случая "Нотариуса" приключи, без да бъде удължен срокът на дейността ѝ и без и до момента да е изготвен доклад за установените от нея обстоятелства.

"Не бяха изяснени действията по отношение на конкретни дела и лица от съдебната система от страна на групата на Нотариуса и тази на Еврото, не стана ясно и кои магистрати са били съпричастни към дейността на тези групи. Остана без отговор и въпросът използват ли се за упражняване на натиск извънпроцесуалните проверки и досъдебни производства срещу съдии, включително чрез специални разузнавателни средства, както и съществуват ли гаранции срещу неправомерно използване на придобитата информация", казват от ССБ.

Скоро ще станат 2 години от разстрела на Мартин Божанов. За убийството му няма повдигнати обвинения. Прокуратурата не дава вид да е разплела и мрежите му за влияние. Същото се отнася и за Петьо Петров - Еврото.