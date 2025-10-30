Бившата жена на Петьо Еврото твърди, че дала 5 кг злато на Иван Гешев

Снимката с Пепи Еврото, за която Борислав Сарафов твърди, че е бил вкаран капан от Иван Гешев, за да бъде заснет с Петров.

Бившата съпруга на Петьо Петров - Еврото - Любена Павлова разказа в съда как е взела от бившата Специализирана прокуратура два кашона със злато, собственост на семейството на Илия и Явор Златанови и обясни как след това е било разделено. "Тогава видях, че в кашона има много златни монети. Петров ми каза да отделя част от тях на две купчини - едната да е 5 кг, а другата 1 кг, като по-голямата била за Иван Гешев, а другата - за Митко", разказа Павлова, цитирана от "Лекс". На въпроси на съда, кой е този Митко, тя отговори, че няма представа, но от разказа ѝ стана ясно, че останалото у Петров количество е било 12 кг.

Павлова даде показания по делото за документна измама в особено големи размери, което се води задочно срещу идеолога на "Осемте джуджета" Петров, защото той е в неизвестност. Става дума за иззетите огромни суми пари, злато и скъпи монети от Илия и Явор Златанови. Според обвинението Петров е използвал осем фактури, на които бил придаден вид, че са издадени от германска фирма, както и договор за предоставяне на пари за отговорно пазене. На този договор бил придаден вид, че е подписан от Явор Златанов и че той е получил за отговорно пазене 650 000 евро от Димитър Ламбовски. Прокуратурата твърди, че с тези подправени документи Петьо Петров е получил 147 монети на обща стойност над 106 000 лева и едно златно еднокилограмово кюлче за близо 110 000 лева, собственост на Златанов, както и 550 000 евро на роднините му, като общата стойност на имуществото е над 1,3 млн. лева.

Това дело е единствената "отломка" от аферата "Осемте джуджета", която прокуратурата внесе в съда. Всички други подозрения за влияние в системата, за участие на висши представите на прокуратурата в търговия с дела и т.н., потънаха в небитието. Прокуратурата не дава вид да се вълнува и от архива на Еврото, нито е известно какво направи с иззетите чували с доказателства от ресторанта. Не знаем нищо и за проверката, свързана с българския европрокурор Теодора Георгиева и евентуалните ѝ връзки с Петров, включително и по повод избора ѝ на тази длъжност.

Днес Павлова разказа, че през 2020 г. Петров ѝ казал да отиде до Специализираната прокуратура "да вземе нещо". Тя отишла с кола и шофьор, на портала им вдигнали бариерата, от сградата излязъл мъж с количка и прехвърлили в колата два затворени кашона. На мястото били също Илия Златанов и адвокати. След това тя и шофьорът тръгнали към ресторант "Осемте джуджета", където вече били Петров и Илия Златанов, а кашоните били оставени в офиса на Петров в ресторанта. След това Златанов напуснал заведението с един кашон, а Павлова и Петров се прибрали в дома си с другия.

В показанията си тя твърди, че когато Илия Златанов потърсил Петров за съдействие да разреши спора със сина си Явор за асансьорната фирма "Изамет", бащата бил много ядосан и искал да унищожи сина си. Тогава лично Златанов настоял да подпише запис на заповед, с която се задължава да плати на консултантската фирма на Петров и Павлова 3 млн. лева. "Твърдеше, че синът му е завзел две фирми, че е поръчал да бъде бит и убит и му е съсипал живота", посочи Павлова.

Според нея обаче, след като Явор Златанов е бил арестуван, а двамата с баща му прехвърлят цялата собственост на фирмите на подставения човек на Петров - Кристиан Христов, всичко е било доброволно. Подписването е станало в болница "Лозенец", където Явор Златанов е бил откаран от ареста, за да му бъде извършена спешна хемодиализа и е подписал под заплаха за живота му. Едва след това е бил освободен от ареста, а преди няколко месеца Върховният касационен съд окончателно реши, че завземането на бизнеса на Златанови е било нищожно.

Адвокат Цветелина Цветкова, която е работила в консултантска фирма на Любена Павлова и Петьо Петров, разказа по-рано днес пред съда как е получила нареждане да отиде до Националната следствена служба и там служител излязъл и ѝ предал протоколите за изземване на скъпоценностите от Явор Златанов.

Адвокатката не отговори дали се е замислила тогава, че не е редно да получава по такъв начин протоколи, а адвокат Минчо Спасов, който представлява сестрата на Явор Златанов - Пролетина, каза, че ще подаде сигнал за извършено престъпление.

Ролята на адвокат Цветкова в сюжета около казуса "Осемте джуджета" е свързана с това, че е била упълномощена от бизнесмена Димитър Ламбовски, на когото пък формално прокуратурата е върнала иззетите от Златанови 550 000 евро.

Пред съда тя посочи, че бившият главен прокурор Иван Гешев често е ходил в ресторанта "Осемте джуджета". Двамата с Петров са се смеели, пиели са заедно, но са говорели и за дела. Тя каза, че не е сигурна дали са си говорили за случая на Златанов. Според нея Златанов не е познавал Гешев, защото ако е, то Петров нямало да му е нужен, предаде и БТА.

След заседанието пред медиите Павлова каза, че първите си показания през 2022 г. ги е дала под влиянието на Петров. "В Софийската районна прокуратура съм свидетелствала под натиск от Гешев срещу Петьо Петров, Борислав Сарафов, Емилия Русинова, Илиана Кирилова, срещу всички. След като свалиха Гешев, никой от прокуратурата не ми е оказвал влияние", обясни Павлова.

ДА НЕ СЕ ЗАБРАВЯ

Преди ден бившият прокурор, а сега адвокат и част от екипа на АКФ Андрей Янкулов припомни във Фейсбук няколко ключови цитата, свързани с аферата "Осемте джуджета", които според него "трябва да се поставят на входовете на съдебните палати, да си ги четат колегите всяка сутрин, като отиват на работа, че иначе ги забравят".

"Тогава, преди 3 години, още се опитвах да поддържам нормални, човешки отношения. Иван Гешев искаше да се видим и трябваше там в този ресторант "Осемте джуджета" да го направим. Той не дойде. Подозирам всичко е направено с тази цел, да бъда заснет." - Борислав Сарафов, 2023 г., обяснява снимката си с Петьо Еврото пред емблематичния ресторант.

"Казусът "Осемте джуджета" е изключително грозна, груба и безпардонна употреба на специализираната прокуратура, която е използвана за разчистване на сметки", "Изясняването на този казус е ключов залог за бъдещото нормално функциониране на прокуратурата. Аз ще направя всичко, за да се изясни всичко по законен начин, включително за активизиране на наказателна отговорност срещу замесените лица", "Прокуратурата не може да продължи без този казус да бъде разчистен по обективен начин." - Борислав Сарафов, 2023 г.

"Името на бившия главен прокурор Иван Гешев излиза пред скоби и пред кръга, действал около бившия следовател Петьо Петров, известен като Пепи Еврото, и около убития Мартин Божанов, по прякор Нотариуса." - Борислав Сарафов, 2024 г.

Припомнете си и:

Прокуратурата е резерват за джуджета За мен е ясно и несъмнено, че казусът "Осемте джуджета" ако не бъде разследван обективно, всестранно и пълно, е препятствие пред нормализирането на прокуратурата. И прокуратурата не може да продължи без този казус да бъде изчистен по категоричен и обективен начин.