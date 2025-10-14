Сарафов нападна съдия по дело, свързано с него и Петьо Еврото

Борислав Сарафов, който продължава да изпълнява функциите на главен прокурор въпреки постановлението на върховния съд, че няма легитимност за това, е поискал отвода на съдия Мирослава Тодорова от Софийския градски съд по дело, свързано с него самия и архива на Петьо Петров - Еврото. Това съобщи пресцентърът на държавното обвинение.

При Тодорова виси дело по жалба на гражданското движение БОЕЦ, което атакува отказа на специалния прокурор Даниела Талева да образува разследване срещу Сарафов по скандала с изтеклия архив на бившия следовател, сочен за съдебен лобист и идеолог на кръга "Осемте джуджета" Петьо Петров - Еврото.

Сарафов намира три основания за отвода. Първо, той се хваща за сроковете, при положение, че все още подчинената му прокуратурата не се слави с особена срочност по преписките, някои от които стоят на трупчета там и с години. НПК дава на Тодорова най-много месец за произнасяне, а вече са минали повече от 3 месеца, пише Сарафов в искането си.

Отводът се иска и на базата на твърденията на лидера на БОЕЦ Георги Георгиев, че в архива на Петьо Петров - Еврото има и копия от документи от дисциплинарното производство спрямо съдия Мирослава Тодорова, която е бивш председател на Съюза на съдиите в България (ССБ). (За дисциплинарното дело срещу Тодорова си припомнете тук.)

"Считам за недопустимо произнасянето на съдия по дело, по което би имал пряк и личен интерес от неговото решаване", посочва Сарафов в искането си и допълва, че ако в документите по делото наистина има материали от дисциплинарката на Тодорова, тя трябва да се отведе "поради наличието на предпоставки и съмнения за предубеденост, заинтересованост и липса на обективност".

Отводът е поискан и заради публични изяви от последните месеци на Мирослава Тодорова, като се подчертава, че тя в момента е редови член на ССБ. Дава се за пример позицията на гилдийната организация, че Сарафов не е изпълняващ функциите главен прокурор и трябва да се оттегли. "А в множество интервюта съдия Тодорова е правила коментари и внушения, които засягат неговото име и длъжността на и.ф. главен прокурор", казва още Сарафов.

ВАС има нов временен председател

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) единодушно определи зам.-шефката на Върховния административен съд Мариника Чернева за изпълняващ функциите председател на съда. Решението беше взето единодушно от всичките деветима присъстващи членове на СК на ВСС. Отсъстваха Боян Новански и Стефан Гроздев.

Досегашния председател на ВАС Георги Чолаков, който след края на 7-годишния си мандат преди година на ръба на закона остана изпълняващ функциите председател, остава редови върховен съдия.

Мариника Чернева е съдия от кариерата с над 36 години юридически стаж, от които 20 години като съдия във ВАС, гласи биографията й, разпространена от съда. Завършила е СУ.

Спор днес предизвика настояването на членовете на Съдийската колегия Драгомир Кояджиков, Боян Магдалинчев и Севдалин Мавров да има изрично решение, че Чолаков се освобождава и на какво основание. Мнозинството обаче беше против и такова не беше гласувано. Ако имаше решение, Чолаков би могъл да го атакува във ВАС и така да отнесе до Конституционния съд казуса дали той и Сарафов имат право да са изпълняващ функциите повече от половин година.