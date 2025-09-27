Медицинският надзор получи антинаграда за непрозрачност

Изпълнителна агенция "Медицински надзор", специалният прокурор за разследване на главния - Даниела Талева, както и кметът на Гълъбово Николай Колев са тазгодишните носители на антинаградите за достъп до информация. 28 септември е Международният ден на правото да знам и Програма достъп до информация връчи традиционните си награди и антинагради в 6 категории за 23-ти път.

"Катинар" за институция, която не изпълнява задълженията си по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и нарушава правата на гражданите беше присъдена на медицинския надзор заради откази на достъп до информация по заявления на журналисти, свързани с проектите по Националната програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията 2024-2028 г. Вместо да подобри дейността си и да се съобрази с богатата съдебна практика, че защитата на трети лица не може да бъде алиби за пълен отказ да се предостави информация за разходването на публични средства по програмата, агенцията продължава да отказва, прикривайки се зад волята на трети лица. ИАМН е единственият централен контролен орган за качеството на оказваната медицинска помощ, както и за дейностите по трансплантация. Затова и упоритият отказ да работи прозрачно и в услуга на гражданите е в разрез с ефективната защита на техните здравни права, се казва в мотивите за антинаградата.

"Срамота" (срамна грамота) в същата категория получава специалният прокурор за разследване на главния прокурор и неговите заместници Даниела Талева. Заявленията за достъп до обществена информация, подавани до Талева, се оказват при заместник-главен прокурор. Стига се до парадокса тези, които Талева разследва, да решават дали информация за преписки, които потенциално ги засягат, може да стане публична. В резултат на това и отказите по такива заявления са практика. "Сега" също има сблъсък по темата със спецпрокурорката.

Сарафов се бори със зъби и нокти да остане тайна как е разследван Като остава на власт като и. ф. главен прокурор и след като на 21 юли изтече шестмесечният позволен от закона срок за това, Борислав Сарафов узурпира властта.

В категория "Най-абсурден и/или смешен случай за достъп до информация" "отличието" е за кметът на община Гълъбово заради подхода да ангажира адвокат за защита от жалбата на журналистката Венелина Попова срещу мълчалив отказ с явната цел да претендира от нея разноски, въпреки че общината разполага с юрисконсулт. Издаденото от кмета уведомление, че общината не разполага с исканата от журналистката обществена информация не е убедително. След като постига осъждане на журналистката за разноски, кметът я дава на частен съдебен изпълнител за принудително събиране на присъдените на общината от съда 1000 лв., които по абсурден начин са допълнени от съдебния изпълнител с още близо толкова отново за разноски в изпълнителното производство и за адвокат. Банковите сметки и пенсията на журналистката са запорирани и е насрочен опис на вещи в дома ѝ.

АКФ: Кмет на Пеевски трябва да се разследва за заблуда на съда Кметът на община Гълъбово е заблудил съда по делото, което журналистката от "За истината" Венелина Попова води за достъп до информация във връзка с проект за инсинератор за RDF гориво.

ПОЛОЖИТЕЛНИ НАГРАДИ

Положителните награди на ПДИ са в 4 категории, като част от тях препращат и към антинаградите.

"Златен ключ" като активен гражданин получи Мартин Атанасов - създател на картата "Черна писта" - ясна, структурирана и достъпна визуализация на катастрофите в България. За да събере необходимите данни, той подава заявления по ЗДОИ до МВР и Агенция "Пътна инфраструктура". АПИ отказва да предостави информацията, но Атанасов обжалва пред Административен съд София-град като пише жалбата си сам. Платформата "Черна писта" съдържа данни за 177 000 катастрофи у нас, станали в периода 1 януари 2021 г. - 14 април 2025 г. Целта на инициативата е да се разберат в дълбочина причините за инцидентите.

Почетна грамота взе блогърът Боян Юруков. Той поиска по ЗДОИ списъка с 4400 имота, които държавата планира да продава. Юруков събира адресите на имотите в карта, на която могат да се видят градски улици, междублокови пространства, исторически забележителности, културни и спортни зони, апетитни имоти по курорти и дори цели полуострови. Повдигат се важни за обществото въпроси - ﻿чий интерес е да се продават тези имоти, необходимо ли е, защо не се предоставят на общините и т.н.

В категорията за неправителствения сектор голямата награда отиде за Института за пазарна икономика (ИПИ) за използване на ЗДОИ за изготвяне на анализи, публикации коментари. Пример за това е годишното издание "Регионални профили - показатели за развитие"﻿, в което се оценяват областните икономики. Грамота имаше за Българския хелзинкски комитет (БХК), които използват ЗДОИ за да достигнат до информация, разкриваща как главния прокурор контролира в голяма степен дейността и администрацията на специалния прокурор за разследване на престъпления.

При журналистите златният ключ е за Янка Петкова от OFFNews за поредица от статии, базирани на получени данни по ЗДОИ, за непрозрачния начин на изразходване на средствата по националната програма за насърчаване на трансплантациите, за преживяемостта при трансплантации в България и за конкретен случай на починал при вътреболнична инфекция трансплантиран пациент. След публикациите на Петкова темата за трансплантациите и безотговорното отношение на ИАМН излезе на дневен ред, се казва още в мотивите за награждаването на журналистката.

Десислава Николова от "Капитал" получи почетна грамота за систематични, мащабни журналистически разследвания за функционирането на здравната система в България. Едно от тях например е за скенера на Пета градска болница.

﻿Грамота има и за Емилия Димитрова от сайта "За истината".

В категория "Институция, организирала най-добре предоставянето на информация за граждани" наградата е за община Сливен.