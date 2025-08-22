Фирма печели милиони от НЗОК на гърба на столична болница

Обществена поръчка на Софийската общинска болница "Княгиня Клементина" (Пета градска) за предоставяне на ПЕТ/КТ скенер с прогнозна печалба от 25 млн. лв. за фирмата разбуни духовете в столичния общински съвет. В понеделник предстои изслушване в СОС на изпълнителния директор на МБАЛ "Княгиня Клементина" във връзка с поръчката, става ясно от пост във Фейсбук на Симеон Ставрев, общински съветник от ДБ. Изследването с ПЕТ/КТ скенер се прави на онкоболни пациенти, за да се установи разпространението на ракови клетки в организма.

За поръчката и многото въпроси около нея първо писа "Капитал". "Общинската Пета градска болница в София отново иска да наеме скъпа апаратура за изследвания за рак на цена от над 25 млн. лв. за три години. Тази сума е над четири пъти по-висока от плащаната за предходните 3 години и от реалната цена на апарата. Не става ясно защо болницата не желае да закупи такъв апарат, след като всички други конкурентни болници вече го притежават", алармира изданието.

Болницата работи от години по схема с частна фирма - компанията осигурява апарата, консумативите и обслужването, плаща допълнително на персонала, а болницата "връща" 80% от получените от НЗОК средства, запазвайки за себе си едва 20%.

Сегашният договор със срок от 17 януари 2022 г. до 16 октомври 2025 г. е на стойност 6 млн. лв., но новата процедура е за 25,2 млн. лв. с ДДС за три години - четири пъти повече. Причината е очакван ръст на пациентите (над 4500 годишно), както и завишената цена, която касата плаща за изследване (1840 лв. от юни 2025). Въпреки че болницата отчита 19 млн. лв. приходи и 1 млн. печалба за 2023 г., тя е готова да отделя над една трета от приходите си за "наем", вместо да купи апарат за 4 - 7 млн. лв. и да спести десетки милиони в бъдеще.

Ръководството на "Княгиня Клементина" твърди, че процедурата е напълно законна и че болницата има единствено приходи, тъй като всички разходи се поемат от изпълнителя. Според тях прогнозната стойност от 21 млн. лв. без ДДС не е "наем", а комплексна услуга, осигуряваща достъп на пациенти до високотехнологична диагностика.

В България към края на 2024 г. с позитронно-емисионната томография с компютърна томография (ПЕТ/КТ) изследвания за наличие на рак в тялото извършват общо 13 лечебни заведения. Пета градска е единствената общинска болница сред тях и единствената, чийто апарат не е нейна собственост, отбелязва "Капитал".

В момента болницата има договор за апаратурата с със самостоятелна медико-диагностична лаборатория "Полискан". "Полискан", която стопанисва ПЕТ/КТ скенера и извършва изследванията, е собственост на Ивайло Батинков и съпругата му Антония Батинкова, които са съсобственици и на компанията за търговия на едро с лекарства и апаратура "Топ хоспитал сървис". Според сайта ѝ лабораторията извършва само изследвания с ПЕТ/КТ, намира се на територията на Пета градска и има приходи 2,5 млн. лв. и печалба 319 хил. лв. според отчета ѝ за 2023 г.

Управител на "Полискан" е доц. д-р Тошко Петров, който също така е началник на отделението по нуклеарна медицина на общинската болница "Княгиня Клементина". Интересна подробност е, че допреди броени дни екипът от лекари и експерти в областта на ПЕТ/КТ, посочен в сайта на "Полискан", съвпадаше с екипа на отделението по нуклеарна медицина на болницата. Сега обаче там стоят портретите на други хора, като петима от шестимата са с чужди имена. Всички те са взети от международна имидж банка и лесно се намират в интернет - използвани са многократно в примерни темплейти за уеб страници. Единственото реално име е на доц. д-р Тошко Петров, макар и поставено под фалшива снимка, пише "Капитал" на 15 август. Към днешна дата на сайта на "Полискан" изобщо няма посочен екип.

На 10 август директорът на Пета градска д-р Любомир Денчев пише разяснение във връзка с поръчката, което е качено в регистъра на поръчките. В него се подчертава, че лечебното заведение на плаща наем или други разходи за апаратурата, че консумативът за изследването също се заплаща от изпълнителя, че болницата няма преки разходи по осигуряване и поддръжка на техниката.

Прогнозната стойност на поръчката се определя на база очакван брой пациенти, умножен по действащата в момента цена, заплащана от НЗОК, пише още докторът. Той сочи, че в последната година апаратурата се ползва на пълен капацитет. И допълва, че ръководената от него МБАЛ е единственото общинско лечебно заведение, което извършва ПЕТ/КТ изследвания на пациенти, има Отделение по нуклеарна медицина, но не разполага със собствена ПЕТ/КТ апаратура. "Тази дейност носи на лечебното заведение единствено и само приход, без да са налице никакви разходи", уверява той.