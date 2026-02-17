Медия без
"Пирогов" затяга правилата за влизане

Новият пропускателен режим е в сила от тази седмица

17 Февр. 2026Обновена
Централният вход остава само за линейки.
От тази седмица спешният институт "Пирогов" е с нов пропускателен режим. Той важи за пациенти, придружители, посетители и всички останали и е с цел подобряване на сигурността и контрола в лечебното заведение.

Болни и пострадали, които постъпват сами в лечебното заведение, техните придружители и посетителите на хоспитализирани пациенти вече влизат само през три служебни входа - от страната на бул. "Пенчо Славейков" между аварийното стълбище на централния корпус, високата сграда и Детска противошокова зала; откъм локалното платно на бул. „Ген. Едуард И. Тотлебен“ и от ул. „Шандор Петьофи“. През централния вход ще влизат само пациенти, постъпващи с екипи на Спешна помощ или други болници.

При необходимост гражданите ще трябва да представят документи за самоличност, гласи още заповедта на директора Валентин Димитров. От 19 януари е създадена нова организация на територията на спешното звено. Тя ще продължи със срока да ремонта. Дотогава няма да бъде отказана помощ при тежки инциденти и спешни състояния, уверяват от болницата.

