Бургас изпревари София с нова детска болница

Първата специализирана университетска многопрофилна детска болница в България ще бъде в Бургас, макар че от години се вдига голям шум около националната болница, който се изгражда в София.

Днес Министерският съвет разреши създаването на новата МБАЛ за активно лечение на детски болести "Св. Анастасия" в Бургас с актуализирани параметри на проекта. Според него, болничното заведение ще осъществява лечебна дейност по 27 медицински специалности в 26 структури с разкрити 142 легла. Старият проект от 2023 г. предвиждаше около 130 легла в 14 специалности.

Основната цел на проекта остава непроменена – чрез осъществяване на разрешената лечебна дейност да се осигури в пълен обем навременна, достатъчна и качествена болнична помощ на деца, в съответствие със съвременните медицински стандарти и здравните потребности на населението в област Бургас, посочват от правителствената пресслужба в решението. Според комплексната оценка на проекта, той отговаря на потребностите от медицинска помощ в Бургас.

Миналия месец от община Бургас са обявили, че строителството на детската болница навлиза в своя финален етап. Бъдещото лечебно заведение си търси управител, а интересът към обявените позиции за медицински и немедицински специалисти е голям - над 500 са подадените кандидатури. От юни 2025 г. община Бургас внася високоспециализирана апаратура за отделенията на болницата, освен това строи жилищен блок за медиците, които смята да наеме от страната и чужбина.

Проектът за национална детска болница, който се изпълнява в София, е на далеч по-ранен етап. През 2024 г. "Търговска лига" опита да изпревари държавния строеж със свой проект "Мама и аз". Тогава служебното правителство на Димитър Главчев първо даде зелена светлина на частната инициатива, след което обаче ревизира решението си заради надигналите се протести, че тя на практика ще минира държавната болница. В края на миналата година "Търговска лига" осъди правителството заради отказа. Решението на първата инстанция беше обжалвано от здравния министър, но от документите по делото се вижда, че той не е платил 70-те лв. такса, за да се задвижи жалбата.