Новият министър върна шефа на педиатрията в София

Министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски не приема оставката на д-р Благомир Здравков като директор на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“, съобщиха от здравното министерство днес. Здравков напусна в последните дни на предишното правителство, като се оплака от системен тормоз чрез проверки над болницата. После той се оказа един от петима кандидати за директорското място на новата общинска болница по детски болести в Бургас.

Околийски и Здравков са провели среща в Министерството на здравеопазването, по време на която са обсъдили належащите въпроси в лечебното заведение, както и най-неотложните проблеми в сектора. „Заявих, че майчиното и детско здраве ще бъдат мой личен приоритет и възстановяването Ви като директор на единствената специализирана болница за деца е ясен знак за това. Детското здравеопазване изисква спокойна среда, професионализъм и последователност, за да могат медицинските екипи да работят уверено и с необходимата грижа към малките пациенти“, отбеляза доц. Околийски.

От своя страна д-р Здравков посочи, че приема решението с чувство за отговорност и ще продължи да работи за стабилността и развитието на лечебното заведение, както и за подобряване на условията. Той подчерта, че основна цел остава гарантирането на качествена и навременна медицинска грижа за децата и подкрепа за специалистите, които работят в болницата.

Междувременно днес в Бургас ще бъдат отворени проектите за развитие на новата детска болница на кандидатите да я управляват.