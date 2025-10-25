Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Варна иска строежи върху старо свлачище

Бургас пък продава терени до морето

Днес, 18:07
Варненският жилищен комплекс "Бриз" очевидно ще се разраства още.
диян иванов
Варненският жилищен комплекс "Бриз" очевидно ще се разраства още.

Активност с крайбрежни терени демонстрират успоредно големите морски общини Варна и Бургас. В двете администрации е в ход задвижване на съответните решения.

Варна смята, че трябва се вдигне частично забраната за строителство върху свлачище в местността Свети Никола. Решението зависи от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а ако общинският съвет одобри идеята, градът ще прати предложение в София. Засега идеята е гласувана в комисия към местния парламент. Свлачището в Свети Никола е регистрирано през 90-те години на миналия век, а от 28 години е в сила строителна забрана. Но специалисти смятат, че част от зоната е вече стабилизирана, устойчива, не се налагат укрепителни дейности. Допълнителен мотив за искането е наличието на изградена канализация с достатъчен капацитет за включване на нови обекти. Вдигането на ветото ще касае конкретни имоти. В района вече е влязъл в сила подробен устройствен план на квартал „Бриз“, има изработени планове за тези имоти.

Община Бургас пък засилва на търг 18 имота във вилна зона „Росенец“. Площта им е по около декар, а цената 50 - 60 000 лв. На парцелите може да се извършва вилно строителство, но липсват комуникации. Готви се продажба и на имоти в Минералните бани. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Варна, Бургас, свлачище, Свети Никола, Росенец

Още новини по темата

Още анонимни свидетели се появиха срещу варненския кмет
14 Окт. 2025

Съдът остави варненския кмет зад решетките
10 Окт. 2025

Лично Антон Славчев е посочен като упражнил натиск по делото "Коцев"
03 Окт. 2025

Семейството на варненския кмет сигнализира за заплаха с пури
02 Окт. 2025

Мистерията около труповете в кораб в Бургас се задълбочава

02 Окт. 2025

Откриха трупове в трюма на кораб в Бургас
30 Септ. 2025

Варненският кмет би се кандидатирал от ареста на нови избори
24 Септ. 2025

Варненската ПП-ДБ вижда сценарий с кметски избори през зимата
16 Септ. 2025

Варненският кмет остана в ареста, а нов приближен свидетелства срещу него
12 Септ. 2025

"Изчезналият" зам.-кмет на Варна от сагата с Коцев проговори
08 Септ. 2025

Сезонът на протестите започна рехаво от Варна
02 Септ. 2025

Защитата на Благомир Коцев внесе искане за освобождаването му от ареста
29 Авг. 2025

Главният архитект на Варна не дава исканата от временния кмет оставка
25 Авг. 2025

Варненче оцеля след зловещ токов удар на детска площадка
22 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте