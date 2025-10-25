Варна иска строежи върху старо свлачище

Активност с крайбрежни терени демонстрират успоредно големите морски общини Варна и Бургас. В двете администрации е в ход задвижване на съответните решения.

Варна смята, че трябва се вдигне частично забраната за строителство върху свлачище в местността Свети Никола. Решението зависи от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а ако общинският съвет одобри идеята, градът ще прати предложение в София. Засега идеята е гласувана в комисия към местния парламент. Свлачището в Свети Никола е регистрирано през 90-те години на миналия век, а от 28 години е в сила строителна забрана. Но специалисти смятат, че част от зоната е вече стабилизирана, устойчива, не се налагат укрепителни дейности. Допълнителен мотив за искането е наличието на изградена канализация с достатъчен капацитет за включване на нови обекти. Вдигането на ветото ще касае конкретни имоти. В района вече е влязъл в сила подробен устройствен план на квартал „Бриз“, има изработени планове за тези имоти.

Община Бургас пък засилва на търг 18 имота във вилна зона „Росенец“. Площта им е по около декар, а цената 50 - 60 000 лв. На парцелите може да се извършва вилно строителство, но липсват комуникации. Готви се продажба и на имоти в Минералните бани.