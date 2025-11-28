Проблемите тепърва ще връхлитат Благомир Коцев

Благомир Коцев е на свобода. Обаче проблемите му и на Варна са далеч от приключване.

Мярката за неотклонение може да бъде протестирана от прокуратурата. Нататък ще тръгне делото по същество. За много хора Коцев е несправедливо обвинен с политически цели, а и, наистина, избирателно бе атакуван като опозиционен кмет. На юридическия терен обаче нещата изглеждат различно. Няколко софийски съдебни състава отчетоха наличие на обосновано предположение за авторство на деянията, в които е обвинен. За последния състав – варненския, обоснованото предположение за съпричастност не е отпаднало. Но го освободи, защото разследването е приключило, а и дългият престой зад решетките е намалил риска от извършване на престъпление, ако е пуснат. Накратко – юридическата сага изглежда заплетена.

Отделно тече казус в Общинската избирателна комисия. Той няма връзка с делото. Няма връзка и с пускането на свобода на кмета, тъй като касае отминал период. За времето в ареста след 8 юли Коцев бе в отпуск, казусът се отнася именно до отпуските му: ползвал ли е дни неправомерно, което съгласно закона за местното самоуправление може да задвижи процедура по отстраняване, или не е ползвал. Бойко Борисов разпореди на избраните от квотата на ГЕРБ членове на комисията да не отстраняват кмета. Но е по-вероятно и казусът с отпуските да виси дълго време. По принцип решенията на общинската избирателна комисия – в каквато и да е посока да са - може да се обжалват. С нейното произнасяне нищо не приключва, а може и още сигнали да се пращат.

Казусът с отпуските сам по себе си е много интересен. В същината на нещата е, че един кмет не може да отсъства неоснователно дълго време от работа. Ясно е, че при Коцев има основание, не е отсъствал нарочно. Но положението „кмет в арест“ не е законово уредено. За да не се повличат различни тълкувания, е пуснат отпуск на Коцев. Заради дългото стоене в ареста обаче ползваните дни са нараснали. Ползван е неплатен отпуск, прехвърляни са дни от миналата година. А един кмет, съгласно съдебната практика, няма право на неплатен отпуск, както и да прехвърля отпуск от предна година.

За времето на ареста ГЕРБ - Варна, се бяха притаили. Забелязани бяха техни активности от първия ден на свободата на Коцев. Очертава се конфронтацията да върне старите си нива.

Каквото и да се случи нататък, равносметката за Варна е печална. Много вода трябва да изтече, за да почне градът да се управлява по начин, който трябва.

