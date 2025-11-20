Зелената зона във Варна прогони много коли

Стартиралата от днес "Зелена зона“ изгони много коли, съобщи Varna24.bg.



Кадри от кв. "Чайка“ и "Погребите“ показват, че има много свободни места, като само до преди дни там трудно се е намирало място.



Най-вероятната причина е, че голяма част от колите са на хора, които живеят в обхвата на "Синя зона“ и да не плащат, са ги паркирали на друго място. Сега обаче тези райони също не са изгодни за тях и са си преместили автомобилите. Така бе и при старта на "Синята зона“, като хора, които нямаха право – живеейки без договор под наем или имаха повечко коли, като няма как да ги плащат, ги преместиха на други места, съобщава сайтът.



От днес (20 ноември 2025 г.) във Варна вече функционира новата зона за платено паркиране "Зелена зона“. Потребителите ще бъдат таксувани чрез изпращане на SMS на номер 1353 или чрез мобилното приложение Mpark.



"Зелената зона“ ще работи в делнични дни от 9:00 до 19:00 ч., като максималният престой ще бъде до 5 часа без прекъсване. Таксата за кратковременно паркиране е 1 лв. на час чрез SMS или мобилното приложение. С Mpark има възможност за заплащане на 30 минути престой - 0,50 лв., както и 16 лв. за целия ден. За живущите абонаментът е 5 лв. на месец за първи автомобил или 55 лв. за година (110 лв. за втори), за търговците – 100 лв. месечно, а за служебен абонамент – 250 лв. месечно. Електромобилите паркират безплатно както в "Синя“, така и в "Зелена зона“.



Обособената "Зелена зона“ включва 7 подзони между бул. "Васил Левски“ и "Синя зона“.

Софийският кмет допусна, че може да няма поскъпване в столицата

Реформата в паркирането беше изключително наложителна, заяви пред журналисти кметът на София Васил Терзиев по повод на промените в Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община, която беше приета от Столичния общински съвет на 13 ноември, предаде БТА. Новите цени влизат в сила от 5 януари.

Попитан може ли Общината да направи крачка назад в плановете за разширяване на синята и зелената зона, столичният кмет отговори, че "винаги може да се направи крачка, но въпросът е дали трябва". "Това, което беше предвидено като реформа в паркирането, е изключително наложително, за да може да има ред в кварталите и допълнителни средства в системата", подчерта Терзиев. По думите му е изключително важно да има ясен механизъм, по който средствата да се връщат към кварталите, за да бъдат инвестирани в облагородяването на т.нар. кални точки, в паркинги и осветление. Кметът съобщи, че вече получава предложения от районните кметове за това какво и как биха искали да реализират в техните райони. Смятам, че гражданите ще успеят да видят положителна разлика, подчерта Терзиев. Той заяви, че за него и екипа му връщането на парите от паркиране в кварталите е една от най-важните части от реформата, така че да има пряка връзка между средствата, които се събират, и реалните инвестиции на място.

Васил Терзиев припомни, че в момента постъпленията от зоните отиват за субсидиране на градския транспорт. И това е нещо, което няма как да избегнем, защото това са свързани системи, каза той.