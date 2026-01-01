От днес военните могат да се пенсионират по-късно

От днес военните - от войници до генералите, могат да се пенсионират с 2 години по-късно, защото влизат в сила промените в Закона за отбраната и въоръжените сили. Поправките бяха приети от Народното събрание на второ четене на 30 октомври. На 11 ноември президентът Румен Радев, който е и върховен главнокомандващ и без когото не може да има назначение на нито един генерал, наложи вето на част от поправките. Седмица по-късно депутатите отхвърлиха ветото му и поправките влизат в сила именно от 1 януари 2026 г.

С измененията войниците вече ще могат да служат до 51 години, офицерските кандидати и младшите офицери до 60 години, офицерите със звание "подполковник" ("капитан II ранг") до 60 години, офицерите със звание "полковник" ("капитан I ранг") до 61 години; офицерите със звание "бригаден генерал" ("флотилен адмирал") до 63 години, офицерите със звание "генерал-майор" ("контраадмирал") до 63 години, офицерите със звание "генерал-лейтенант" ("вицеадмирал") до 64 години.

Смята се, че вдигането на пределната възраст е основно заради началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов. През 2026 г. той навършва 65 години, но със законовите поправки офицерите със звание "генерал" ("адмирал") вече ще могат да служат до 67 години. Така той ще може да изпълни втория си четиригодишен мандат, който започна през 2024 г.

Всъщност държавният глава Румен Радев наложи вето на приети от Народното събрание промени в Закона за отбраната и въоръжените сили основно за вдигането на пределната възраст, до която може да остане един генерал на служба. В мотивите си държавният глава изтъкваше, че са направени стъпки в правилната посока, целящи подобряване на синхрона между компетентните органи в сферата на отбраната, както и създаване на регулация относно дейността на Върховното главно командване.

Президентът отчиташе и необходимостта от усъвършенстване на регламентацията относно пределната възраст за военна служба, за насърчаване развитието на академичния състав, както и по отношение на прецизиране реда за разпределяне на служебното време, за отчитането и компенсирането му, за ползването и отлагането на отпуски. Това обаче не бива да става по начин, ощетяващ военнослужещите, твърдеше Радев

"Досегашната законодателна практика за покачване на пределната възраст за военна служба не доведе до решение на проблема с некомплекта във Въоръжените сили, а създава и предпоставки за застой в системата, стагнация в обновяването на командния състав и невъзможност за кадрово развитие на офицерския състав. Промените в начините за отчитането и компенсирането на служебното време и новия ред за ползване на отпуските са предпоставка за ощетяване на военнослужещите и създават условия за допълнителна демотивация", пише в мотивите си Радев.

Според него се завишава прекомерно възможният предел на възрастта за всеки офицер със звание „генерал“ („адмирал“), без значение дали въпросното лице заема академична длъжност. По своя обхват това законодателно положение е безпрецедентно в сравнение с повечето държави членки на НАТО и ЕС, смята Радев.

"Считам, че новото увеличаване на пределната възраст на военнослужещите, неупражнили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, е прекомерно и създава условия за противопоставяне на различните категории военнослужещи", добавяше още главнокомандващият в мирно и военно време.

Министърът на отбраната Атанас Запрянов контрира в края на октомври, че удължаването с две години на службата се отнася за всички категории военнослужещи – от войника до началника на отбраната. "Тази мярка ще ни позволи да използваме около 847 военнослужещи в следващите две години, като ще продължи попълването на некомплекта. От тях около 159 са офицери, 510 са войници, офицерските кандидати са 24 и 154 са сержантите", посочи той.