Вучич показа най-новите придобивки на армията на парад с 10 000 войници

Днес, 20:14
Александър Вучич с президента на ОАЕ Мохамед бин Зайед на парада.
EPA/BGNES
Александър Вучич с президента на ОАЕ Мохамед бин Зайед на парада.

В сръбската столица Белград днес се проведе военен парад „Силата на единството“, в който участваха над 10 000 военнослужещи и бяха представени около 2500 единици оръжие и военна техника, над 600 превозни средства, 70 самолета и 20 плавателни съда, предаде кореспондентът на БТА от Белград. 

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че Сърбия иска мир, но също така знае как да запази своята територия.

„Това е гордостта на Сърбия. Работихме върху това заедно, войници и граждани, държавата и народът. Това е едновременно оцеляването и победата на Сърбия, която иска мир и просперитет и знае как да запази своето достойнство, своята територия и своето бъдеще. Това е нашата сила. Силата на единството“, подчерта Вучич в публикация в Инстаграм .

Решението за провеждането на парада бе взето още през януари, заяви министърът на отбраната Братислав Гашич по-рано днес пред сръбската общестевна телевизия РТС.

„90 процента от показаната техника“ е нова, а в парада участват „всички родове войски на Сърбия“, каза още Гашич.

Сред първите единици бойна техника, показани на парада, бяха бронираните бойни машини „Лазар 3“, „Милош“ и „Хъмър“, следвани от системи за противовъздушна отбрана и дронове камикадзе „Шадоу 25“ и „Шадоу 50“.

След това бяха показани ракетната система „Пулс“ с обхват до 300 километра и руското оръжие „Красуха“ – система за електронна война и заглушаване на самолети. Двете системи са придобити през 2022 г.

В последната част на парада се появиха множество изтребители МиГ-29, транспортни самолети, както и два многоцелеви самолета „Рафал“.

Събитието завърши със скокове на парашутисти от височина между 1500 и 2000 метра, носещи държавните знамена и знамена на сръбската армия. 

Последният парад на сръбските въоръжени сили беше организиран през 2014 г. пред сградата на Двореца на Сърбия по случай освобождението на Белград през Втората световна война. Почетен гост на парада тогава бе руският президент Владимир Путин, припомни РТС.

Полицията не позволи на студенти, участващи в блокадата на факултетите и граждани, които ги подкрепят, да проведат мирен протест, който предварително бяха обявили в днешния ден.

Жандармерия в пълно снаряжение за борба с безредиците ги обгради, когато стигнаха до Двореца на Сърбия, и ги изтласка към близките офис сгради.
 
Намерението на протестиращите бе да изразят подкрепа на сръбската армия, припомниха организаторите.

Вчера в разстояние на час и половина студенти са били привиквани на "приятелски разговор" в различни полицейски управления на Белград с официални призовки, издадени от специалните сръбски служби. По време на разговора студентите са били разпитвани дали имат намерение да освиркват сръбския президент Александър Вучич по време на парада, стана ясно от различни публикации в Инстаграм. 

Руски артилерийски самоходни гаубици на парада
EPA/BGNES Руски артилерийски самоходни гаубици на парада
Сръбските ВВС показа Миг 29 и два френски многоцелеви самолета "Рафал".
EPA/BGNES Сръбските ВВС показа Миг 29 и два френски многоцелеви самолета "Рафал".
