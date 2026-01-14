Сърби целиха с бутилки наета за 40 000 евро певица

Снегът и студовете на Балканите раждат причудливи случки. В Чачак, Централна Сърбия, певица бе освиркана и целена със снежни топки, бутилки, съобщи БТА. Причината - общината ѝ платила към 40 000 евро хонорар, вместо с парите да се бори с последствията от бедственото положение. Концертът бе част от празнуването на Православната Нова година, която се чества в Сърбия. "Хора, какво правите, аз само си върша работата", е казала певицата Ана Бекута на множеството, призовавайки полицията да се намеси.

В Сибиу, Румъния, мъж отиде на работа със ски. Там покривката е 7 сантиметра, а човекът не се изплаши от кучия студ. Най-ниска температура тази сутрин бе измерена в Падеш, окръг Горж – минус 14 градуса. На места в Румъния има преспи от метър и половина - два.