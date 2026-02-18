Затвориха автомагистрала "Тракия" от Бургас към София

Поради силни снегонавявания и намалена видимост е временно ограничено движението на всички МПС по автомагистрала "Тракия" между Бургас и Зимница, съобщи БНТ .

За леките автомобили се препоръчва обход по стария път Бургас – Карнобат, а за товарни автомобили над 12 т – обходни маршрути Петолъчката – Ямбол – Средец – Бургас и Петолъчката – Елхово – Средец – Бургас.

Движението на тежкотоварни автомобили над 12 т е ограничено и по II-73 (Ришки проход) между Карнобат и границата с област Шумен, както и по I-6 между Бургас и Ямбол. На терен работят 45 машини за почистване и обработка на републиканската пътна мрежа. Няма сигнали за бедстващи хора, а постъпилите до дежурния в областна администрация сигнали за паднали дървета се обработват активно.

Призовават се шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват указанията на контролните органи и да използват обозначените обходни маршрути.

Затворен за леки автомобили е пътят Бургас - Долно Езерово в отсечката от “Сомат” до квартала заради наводняване на ул. “Дряново”. Това е най- ниската точка в квартала и водата се стича от нивите. Пропускат се само автобуси, микробуси и камиони.

Залятата улица в “Долно Езерово” се отводнява от екип на пожарната. Падналото количество дъжд е 65 литра на кв. м. Няма пряка опасност за населението.

Първокласният път Русе – Разград – Шумен е временно затворен за движение за моторни превозни средства над 12 тона поради силен снеговалеж, снегонавявания и снегопочистване, съобщи дежурният в Областното пътно управление в Разград.

В района духа силен, на моменти бурен, вятър, който образува снегонавявания и затруднява движението. Екипи на пътноподдържащите фирми работят на терен със снегопочистваща техника.

Тежка зимна обстановка се формира в района на прохода "Шипка" и Предбалкана през последните часове. Комбинацията от обилен снеговалеж и бурен вятър сериозно затруднява трафика, а няколко населени места вече останаха без електрозахранване заради скъсани проводници.

Аварийни екипи на енергоразпределителното дружество вече са на терен и работят по отстраняване на повредите, но силните пориви на вятъра забавят възстановителните дейности.

Машини на пътното поддържане почистват непрекъснато, но заради силните навявания видимостта на места е сведена до минимуми. За момента движението през "Шипка" не е спряно, но се извършва при тежки зимни условия. Пътните служби апелират за повишено внимание и спазване на дистанция, тъй като вятъра буквално за секунди превръща почистеното платно в снежна пелена.

Въведено е временно ограничение за движение на превозни средства над 12 тона по пътя Варна – Добрич, съобщават на страницата на дирекцията на МВР във Варна в социалните мрежи. Посочва се още, че на пътя към село Каменар има паднало дърво, което създава затруднения. Работи се по отстраняването му.

За БТА кметът на Суворово Данаил Йорданов съобщи, че от снощи в града няма ток. Проблеми с електрозахранването има и в други селища в общината. С негова заповед днешният ден е обявен за неучебен. Няма да работи и детската градина в Суворово, тъй като помещенията се отопляват с климатици.

Заради усложнената зимна обстановка със заповеди на кметовете на седемте общини се отменят учебните занятия във всички училища на територията на област Разград. Това съобщи за БТА началникът на Регионалното управление на образованието Ангел Петков.

В общините Разград, Исперих, Самуил, Кубрат, Завет във ваканция са само учениците от училищата, като детските градини функционират нормално. В Общините Лозница и Цар Калоян денят е неприсъствен и за децата в детските градини.