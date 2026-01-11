Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Глобата за непочистен от лед тротоар стига стотици левове

Общините гледат да не са строги, но санкциите понякога са солени

Днес, 05:50
Висулките също влизат в отговорностите за собствениците или наемателите на домове, магазини и други фирмени обекти.
БГНЕС
Висулките също влизат в отговорностите за собствениците или наемателите на домове, магазини и други фирмени обекти.

Гражданите и фирмите са длъжни да поддържат тротоарите без лед, сняг, както и покривите от висулки. Ако не - подлежат на глоби. Изискват го разпоредбите на различните общини. Санкцията понякога може да коства стотици левове (след 31 януари - еквивалента в евро). 

В Кюстендил глобата за непочистен сняг пред личните домове и дворове е от 50 до 500 лв. При повторно нарушение сумата се удвоява, без да надвишава 500 лв. Диапазонът за фирмите е 10-10000 лв., при повторно нарушение  - от 700 до 50 000 лв.  В Шумен санкцията за физическите лица е между 100 и 1000 лв. Във Варна за всички видове лица - 50 - 250 лв. Във Велико Търново - от 100 до 1000 лв. за физическите, от от 500 до 2500 лв. за юридическите. В София нещата почват от 50 лв. с фиш на място, като може да прераснат в акт от 100 до 5000 лв.

Конкретно за висулките глобите са или идентични, фигурирайки в правилата по реда с тротоарите. Или малко по-високи. Специално в Плевен за висулки се наказва солено: 500 – 5 000 лв.

Като цяло, ако липсват тежки произшествия или рецидиви, общините гледат да налагат долния праг. Поради това или друго, процесът като цяло преминава с неуспех. В петък например Столична община съобщи, че над 140 души са потърсили помощ в "Пирогов" за два дни след падания по заледени тротоари.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

сняг, тротоари, глоби, зима, зимно почистване, ледени висулки, висулки

Още новини по темата

В Добрич призоваха да не се пътува извън населените места

08 Яну. 2026

Зимната обстановка е тежка и след коледния сняг
26 Дек. 2025

Село в Пазарджишко бе наводнено от скъсана дига
25 Дек. 2025

Снежна, но и тежка за шофьорите Коледа идва от Северозапад
24 Дек. 2025

Срина се системата за актове и глоби на МВР
02 Окт. 2025

В Румъния падна сняг
25 Авг. 2025

До 250 лв. става глобата за родител, незаписал детето си на училище
28 Май 2025

Падналият 50-метров кран в Поморие потопи лодка
11 Апр. 2025

Дърво падна върху автомобили в Пловдив
07 Апр. 2025

МВР готви глоби за пешеходци, ползващи телефон при пресичане
09 Март 2025

Варна плаща и за чистене на сняг, и за... готовност да се чисти
20 Февр. 2025

Министър заплаши снегопочистващи фирми с глоба от 5000 лв. на час
18 Февр. 2025

Днес сняг, а през уикенда - минус 15-20 градуса
17 Февр. 2025

След 20-сантиметровия сняг на юг в САЩ последва лед
23 Яну. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Раздутият съдебен балон трябва да се спука
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов винаги си намира приятели
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?