Зимната обстановка е тежка и след коледния сняг

Коледният сняг спря, но ситуацията на много места в страната остава тежка. От снощи не вали в Монтанско и в региона, но за продължително време имаше затворени пътища в Северозапада, както и в населени места без електричество.

Без ток в момента са в населени места в общините Монтана, Видин, Враца и Лом, като до часове се очаква електричеството да бъде възстановено. Вчера имаше и закъсали автомобили и обърнали се тирове във Видинско.

23 см сняг е навалял във Враца тази сутрин по данни на НИМХ. Има данни за скъсани от тежестта на снега и леда кабели във фейсбук групата „Враца кажи на кмет и община".

Снощи, малко след полунощ, е бил пуснат пътят между Люти Дол и Ботевград, във Врачанско и района на Ботевград. Международният път е бил затворен заради аварирал тежкотоварен автомобил. Няма и тежки пътнотранспортни произшествия.

На прохода “Петрохан” температурата е минус 4 градуса. Пътното плътно е чисто. Остава предупреждението за шофьорите да карат внимателно по пътя към София и обратно към Монтана и Видин през прохода “Петрохан”. Проходът е забранен за тежкотоварни автомобили над 12 тона.

Имало е на места паднали клони и дървета по трасетата, но те са били отстранени от пътноподдържащите фирми и пожарната.

Зимната обстановка остава усложнена и в района на проход “Шипка”, където е отчетена значителна снежна покривка. Ниските температури, съчетани с влага по пътното платно, създават предпоставки за образуване на “черен лед” - трудно забележим, но изключително опасен за шофьорите.

Има огромна разлика в южната и северната страна на прохода “Шипка”, споделя Нова тв. От южната пътят е изчистен до асфалт, няма абсолютно никакви проблеми. От северната страна има възможности за заледяване. Снощи имаше призиви от пътноподдържащите фирми хората да не пътуват, защото ситуацията беше много влошена. Паднал е почти 18 см сняг за изминалите 24 часа. Температурите са минусови.

В Габрово вече няма населени места без електричество, съобщиха от електроенергийния оператор. Движението е пуснато и към настоящият момент се осъществява без проблеми.

Шофьорите трябва да бъдат внимателни и да пътуват с автомобили, оборудвани за тези зимни условия.

Бедствено положение бе обявено в пазарджишкото село Гелеменово заради обилните валежи. Вчера след обяд Телки дере рязко е повишило нивото си в най-ниската точка на селото – в близост до стадиона, като водата е преляла над дигата. Наводнени са дворове и приземни етажи. Нанесени са сериозни материални щети.

ПРОГНОЗА

"Очакват ни ледени дни - в цялата страна, но най-вече в Североизточна България", прогнозира климатологът проф. Георги Рачев пред bTV.

"Ще стане по-студено особено в котловинните полета. Може би петък, събота, може да стане малко рано сутрин, но температурите, особено в Западна България ще бъдат малко над нулата, което не е нищо за тази част от годината", каза той.

Климатологът каза още, че има вероятност в понеделник отново да завали сняг, но не е толкова сигурно. "По-скоро чакаме следващия процес в периода между 2 и 5 януари", посочи той, но се застрахова, че "това е толкова далече". "При всички положения за Нова година обещавам едно много хубаво време за зимни спортове", каза той, визирайки високите места като планините, където се очаква да има сняг тогава.

В София ниските градуси ще се задържат в следващите дни.