4 трамвая в София спряха заради наводнен от дъжда маршрут

Новините на "Сега" - директно във вашия мейл.

Трамвайни линии 20, 21, 22 и 23 в момента не изпълняват курсове, съобщи Центърът за градска мобилност. Причината е сериозно наводнение по бул. "Асен Йорданов" преди "Шипченски проход". Аварийните групи и пожарната работят, допълват от компанията.

По маршрутите се движат заместващи автобуси: автостанция "Изток" - "Подуяне" и депо "Искър" към "Гео Милев".

Директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков обясни, че екипите са работили цяла нощ по завиряването на "Шипченски проход".

Има и сигнал за завиряване на участъка между Пасарел и Панчарево. "Когато бъдат отстранени проблемите в града, ще се се насочат екипите натам", увери той.