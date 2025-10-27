Медия без
4 трамвая в София спряха заради наводнен от дъжда маршрут

27 Окт. 2025Обновена
ЦГМ

Трамвайни линии 20, 21, 22 и 23 в момента не изпълняват курсове, съобщи Центърът за градска мобилност. Причината е сериозно наводнение по бул. "Асен Йорданов" преди "Шипченски проход". Аварийните групи и пожарната работят, допълват от компанията.

По маршрутите се движат заместващи автобуси: автостанция "Изток" - "Подуяне" и депо "Искър" към "Гео Милев".

Директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков обясни, че екипите са работили цяла нощ по завиряването на "Шипченски проход". 

Има и сигнал за завиряване на участъка между Пасарел и Панчарево. "Когато бъдат отстранени проблемите в града, ще се се насочат екипите натам", увери той.

