4 са вече жертвите на пороите в "Елените" и Царево

Жертвите на голямото наводнение във ваканционно селище "Елените" вече са четири - във вилната зона е открито тялото на 58-годишна жена, руска гражданка.

"Получихме сигнал от руски гражданин, който заяви, че днес е пристигнал от Русия, тъй като е нямал връзка със съпругата си. Семейството има вила в Елените, в крайната част на вилната зона, където количеството вода беше най-голямо", каза директорът на Областната дирекция на МВР-Бургас старши комисар Владимир Маринов. "Човекът дойде на място и посочи къде се намира жилището им. Групата, която извършваше разчистването, откри тялото на съпругата му", допълни старши комисар Маринов.

Вчера бе съобщено, че поройните дъждове в Бургаско са отнели три човешки живота, освен че нанесоха огромни материални щети. Мъж бе открит в подземен етаж на хотелски комплекс, а при втората приливна вълна в курорта загинаха граничен полицай и тракторист-доброволец, пристигнал от село Тънково.

Отново в "Елените" днес полицията е задържала двама мародери в района на плажа. По информация на БНР в тях са открити големи суми пари, включително много голяма сума в евро. Намерени са и ключове от стаи, както и куфар с лаптопи. Задържаните са от Свети Влас, криминално проявени са и са заподозрени за обири на жилища в района.

Днес през целия ден продължи описването на щетите и предприемане на действия за възстановяване, съобщиха от Областната управа на Бургас, цитирана от БТА. Остава в сила обявеното бедствено положение в общините Бургас, Царево и Несебър.

Над 200 души са били евакуирани, показват данни на Областната управа. Те са били настанени в хотел "Лагуна" и в хотелски комплекс "Форт Нокс Панорама" в Свети Влас. Местна жителка е приютила около 20 души в нейни имоти. Не се предвижда евакуираните да останат извън домовете си повече от 24 часа.

"Няма хора в опасност", уверяват властите. Екипи на полицията и на пожарната са дежурили през цялата нощ, за да гарантират сигурността на хората и да следят обстановката. "Снощи около полунощ са били изведени последните 6 човека, които са потърсили съдействие от органите на реда. През пункта на БЧК до 9 часа вчера вечерта са преминали над 80 човека. Десет от тях са потърсили долекарска помощ, а останалите - психологическа подкрепа", съобщи областният управител на Бургас Владимир Крумов.

Днес той е отправил искане към Министерството на отбраната за осигуряване на допълнителни сили и средства от военни формирования за подпомагане на дейностите.

Към обяд приключи заседанието на областния оперативен щаб, който втори ден работи на терен във вилно селище "Елените". Действията на компетентните институции ще стартират с повторен обход на терена. Впоследствие конструктор ще огледа сградите, защото много от тях са компрометирани.

Екипи на полицията, жандармерията и пожарната ще направят оценка на актуалното състояние след бедствието и ще определят приоритетните участъци за разчистване. След приключване на обхода на място ще влезе тежка техника, която ще започне поетапното премахване на паднали дървета, кал, наноси и автомобили, както и освобождаването на основните подходи и инфраструктурата на селището. В разчистването ще се включат комбиниран багер, фадрома, кран, няколко самосвала, храсторези, моторни резачки, високопроходима техника и водоноска за измиване на терена, както и екипи за ръчно почистване. Доброволци от Пловдив и Бургас също ще се включат в разчистването и оказването на помощ на пострадалите след бедствието

Електроподаването във ваканционното селище остава спряно, съобщиха още от Областната управа в Бургас.

По данни на НИМХ в района на Бургас в понеделник и вторник се очакват нови валежи, но с по-нисък интензитет.

ЩЕТИ

Щетите са за около 50 млн. лв., като близо 40 млн. лв. вече са подавани от предходното бедствие - обекти, които са пострадали, но вече са напълно компрометирани. Това заяви пред Би Ти Ви Марин Киров, кмет на община Царево. "Река Черна е почистена 2 пъти. Тук основният проблем е цялостната корекция на реката от устието на морето по посока село Изгрев, за да се хванат всички тези води от Странджа. Общината е подавала този обект към междуведомствена комисия, но финансиране няма. Докато не бъде извършена цялостна корекция, това ще се повтаря. Всички мостови съоръжения издържаха, но ако не се направи корекция, ще рухнат", заяви той.

Водата е отнесла и огромен сейф от офис в Царево. Той е бил пълен с пари и злато и все още няма информация дали е намерен. До късно вечерта хората са го търсили с фенерчета в дeрето. Собственикът притежава автосервиз.

От вчера екипите на Агенцията за социално подпомагане правят обходи на засегнатите населени места, за да могат максимално бързо да направят оглед на щетите и да съдействат при кандидатстване за еднократна помощ, съобщиха оттам. Максималният ѝ размер е трикратният размер на линията на бедност или 1914 лева, напомнят от ведомството.