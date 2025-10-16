"Негреско" ли? Всичко е само лов на столевки в морето

Ако се беше разминал без жертви, потопът в "Елените" щеше да е безподобна гротеска. Реката, която не е река, но пак стана река. Законните апартаменти върху незаконна площадка, продавани законно от държавата, която сега иска да ги събори като незаконни. Няколкоетажната планина от боклуци зад тях и потъналият аквапарк "Атлантида". Ловците на столевки в морето. И цялата армия от изненадани министри, кметове и прочие държавен ешелон, която си играе на "Предай (вината) нататък".

Нищо от това, разбира се, не е забавно. Не само защото е толкова звучно предупреждение, че един ден

жертвите няма да са четири, а 400

А защото вече сме гледали такива сериали и изглеждаме обречени на нови и нови повторения. В тях често има герои с феноменално сполучливи имена - собственикът на съборената "Златна перла" край Варвара се казваше "Краш 2000" (от англ. - катастрофа). Виновни обикновено се търсят дълго, и ако въобще се намерят, то после години наред влизат и излизат от невинност на различни съдебни инстанции, докато престъпленията потънат в колективната ни мозъчна мъгла. Цялата тази игра има само едно ясно правило - който играе, печели, а който не играе - плаща сметката.

Голямата новина за "Елените" от тази седмица е, че вече има актове на РДНСК за незаконно строителство за корекцията на река Дращела* и аквапарка. Аквапаркът сговорчиво рухна, но с корекцията има доста главоблъсканици - ако съборим незаконното затапване, какво ще правим със законния хотел върху него и ако не го съборим, той ще може ли да издържи. След първоначалната бомбастика, властите вече са доста уклончиви дали въобще ще се стигне до събаряне. А учени смятат, че колекторът отдолу не подлежи на ремонт.

Как се събаря такъв хотел?

Трудно е да се каже, защото у нас такъв случай няма въпреки цялото Бетономорие, кацнало на ръба на законите. Единственият случай на съборен хотел по морето е недостроеният "Златна перла" край Варвара на споменатата "Краш 2000", но там нямаше други собственици, а и комплексът си беше чисто незаконен. Съдебната сага отне шест години и една наказателна процедура от ЕК. Над пет години продължиха перипетиите и с ловния хотел на Румен Гайтански на яз. "Искър", като дори след окончателното решение съпротивата беше яростна и ту се отказваше достъп, ту се измисляха бременни кошути. И тук хотелът беше незаконен, а собствеността - на първоначалния нарушител.

В "Елените" имаме качествено различна ситуация - второ и трето поколение собственици, които

нямат нищо общо с мътната приватизация

и урегулиране на територията, както и с нейното стихийно застрояване. "Негреско", освен това, на този етап е законна сграда с всички строителни разрешения. Сега тези добросъвестни собственици ще трябва да съборят сградата, след което да си търсят парите от недобросъвестния инвеститор, но той е офшорка от Сейшелите, така че малко вероятно е някой да намери нещо от тях.

"Надявам се няма заинтересовано лице, което да обжалва заповедите и да подложи на риск тези, които евентуално следващото лято ще бъдат там на своята ваканция", казва регионалният министър Иван Иванов. Но ще си остане само с надеждите - собствениците вече се прегрупират за съдебна битка и очакват да я спечелят, защото някои от тези апартаменти са им продадени от самата държава чрез НАП. Ако доброволното разрушаване се провали, то тогава държавата ще трябва принудително да събори корекциите, и евентуално компрометираната сграда. След което и тя да търси сейшелската офшорка, понеже "Ветко няма нищо общо с "Елените". Бил е само директор". Междувременно и близките на един от четиримата загинали обявиха, че ще подадат иск за 1,4 млн. лв. срещу община Несебър, МОСВ и басейновата дирекция "Черноморски регион". Адвокатите им смятат, че виновните са ясни. Това обаче не е съвсем така.

Две седмици след наводнението знаем и всичко, и нищо за него. Трагедията, както повечето трагедии у нас, беше предизвестена. Потенциалът за наводнения в района е бил известен още на проектантите от 70-те. Смята се, че засипването на реката е станало около 2006-2007 г., без никакви строителни книжа. Следи, че институциите са знаели за това, има поне от 2009 г. Но те не водят доникъде, а междувременно върху незаконната корекция изниква законният "Негреско". Проверките продължават, но институциите вече генерираха още един цял потоп от обяснения, оправдания и хронологии, в който аха човек да се хване за някой виновен и следващата вълна отнесе вината му като сламка. Събитията удобно се простират през различни властови ери (ерата "Николай Трифонов" и ерата "Николай Димитров" в Несебър) и законови реформи (преди и след ЗУТ, преди и след реформата в управлението на водите), така че днес

извършителят е неизвестен сред плътна група невинни лица

И най-вероятно ще си остане такъв.

Много от главните герои в дългата хронология на застрояването са "гърмени зайци" - съдени, оневинени, убедени и сега в невинността си. Много от тези, които разследват и съдят, контролират и разрешават, на свой ред бяха главни герои в една позабравена сага - раздаването на евтина земя за "малоимотни" големци. Тези хора сега са "държавата", която уж "този път е на мястото си", по думите на премиера Росен Желязков. Те, и всички крайморски институции, чиято основна задача от години е да воюват с природата в името на следващия "Негреско". Тази държава още не е съборила нито наглите хотели на плажната ивица, нито тези, които се правят на подпорни стени, нито другите, които на хартия са само семейни вили. Тя е толкова цинична, че навремето назначи най-големия враг на Странджа за неин страж (фамозният гастрол на бившия кмет на Царево Петко Арнаудов в Държавното горско стопанство). Тук отдавна всички са съучастници, и нито един строител на тази съвременна България не е влязъл в затвора.

Междувременно учени, природозащитници и активисти чертаят карти на следващите наводнения. Списъкът със застроени реки вече изглежда пренаселен - от Хасково до София блокове, къщи и хотели заемат речни корита. Има ли идея правителството какво ще прави с тях, преди следващото "сухо" дере да се препълни и да ни напомни, че е река? Съвсем не. Защото истинският въпрос тук не е как ще съборим един "Негреско", а какво ще правим с цялото безумно наследство на прехода, който само по морето унищожи стотици декари дюни, гори и защитени земи. Неговите бащи отдавна загърбиха неприятните прякори и прибраха столевките от морето. А всички останали сме обречени да хвърляме още много милиони на вятъра, и после да чакаме новите наводнения.

---

Реките Козлушка (Козлука) и Дращела се вливат една в друга над "Елените", според представители на местните власти. За главна е определена река Дращела, защото тя има по-голям водосбор, но в различните изявления се използват и двете имена.