Близките на загинал в "Елените" ще съдят държавата за 1,4 млн. лв.

Булфото "Елените" след потопа - дори властите си дадоха сметка, че ако това се беше случило в разгара на сезона, жертвите нямаше да са четири, а поне 400.

Близките на загиналия багерист при потопа в "Елените" ще съдят държавата за 1,4 млн. лв. Искът на почерненото семейство е към община Несебър и няколко министерства. Те, според тях, носят отговорност за смъртта на 62-годишния мъж, съобщи бТВ.

Последният разговор между Живко и баща му е в деня на потопа, 3 октомври, минути преди багеристът да изгуби живота си, спасявайки хора от потопените къщи. "Обадих му се в 2.17, разговорът протече около 11 секунди. Каза, че е на "Елените" с още един човек и не може да говори в момента и по- късно ще се чуем. Този разговор за по-късно така и не се случи. Това му бяха последните думи - ще се чуем по- късно", разказва синът му Живко.

Малко след това четириметрова вълна залива "Елените". Цанко Иванов, който работи като багерист към ВиК - Несебър, излиза от машината в опит да се спаси, но водата го повлича пред очите на пожарникари и полицаи. "Жертва е на бездействието на институциите, жертва е на корупцията, на цялата държава. Искаме някой да поеме отговорност за застрояването на реката, всички длъжностни лица, които са си затваряли очите в годините", казват близките.

В наводнението загинаха четирима души. В понеделник РДНСК обяви корекцията на река Дращела/Козлука, в резултат на която е застроено речното корито с комплекса "Негреско" за незаконна. Акт за незаконно строителство има и за аквапарк "Атлантида", но той потъна. Да съдят държавата заплашват и собствениците на апартаменти в "Негреско", защото книжата им са изрядни, а регионалният министър Иван Иванов допуска сградата да бъде съборена.