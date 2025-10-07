Поройните дъждове оставиха Лозенец под вода

Цяла сутрин продължават валежите в Източната част на страната. След опустошителното наводнение в Елените преди дни и червения код за опасни валежи днес по Черноморието, обстановката в област Бургас към момента е сравнително спокойна, макар и затруднена. Под вода обаче са улиците в село Лозенец, както и приземни етажи на хотели в морския курорт, намиращи се в ниската част.

Кризисният щаб в Царево обяви неучебен ден за училища и детски градини на територията на общината заради проливния дъжд. Остава предупреждението за следващите часове и дни.

Общинският щаб, дежурни екипи на общината и МВР обхождат критичните точки през цялата нощ, съобщиха от Общината. Продължава да се следи обстановката и при риск от наводнение ще бъдат предприети съответните действия.

От общината предупреждават хората да бъдат внимателни, ситуацията е динамична и е възможно бързо влошаване на обстановката. Да не се предприема пътуване и излизане без причина. Призовават се всички стопани на дворни кучета да бъдат преместени на сигурно място.

Повече от 10 часа непрестанен дъжд наложи превантивни мерки за сигурност в Царево и района. Минути след 07.00 часа сутринта достъпът до къмпинг „Арапя“ е блокиран. През цялата нощ екипи на полиция, пожарна и формированията за аварийна безопасност дежурят в Царево. Наложи се да бъде премахнато паднало дърво на пътя Лозенец - Царево, което създаде известни затруднения за преминаването на автомобили. Превантивно са затворени за движение пътищата към къмпинг „Нестинарка” и участъците край деретата заради стичаща се към морето вода. Падналото количество дъжд до обяд в района е близо 94 литра на квадрат.

Шахтите за отводняване и водоснабдяване в Ахтопол започнаха да преливат заради обилните дъждове. Улиците са под вода. Водата от сериозните валежите се оттича директно в морето през моста на кея. Това съобщават от Meteo Bulgaria.

Ситуацията по направлението Царево – Малко Търново остава критична. Пътят е непроходим от събота сутринта, след като мостът при село Изгрев пропадна вследствие на проливните дъждове. Движението по републикански път II-99 в този участък е преустановено до второ нареждане.

От вчера е преустановен достъпът до "Елените". Там вали и има силен вятър. 51 населени места са без ток. Екипите работят за отстраняване на повредите в електропреносната мрежа.

Свлачище затвори по обяд пътя от Асеновград към Смолян. Образували са се километрични колони от автомобили и в двете посоки. Свлекли са се камъни, дървета и пръст, предаде Нова тв. На място пристигна и полиция, която да създаде организация. Очаква се и техника на пътно-поддържащата фирма, която да разчисти района.

Обилен сняг вали във високите части на Родопите. Снежната покривка вече е няколко сантиметра. Пътищата също са заснежени. Към момента няма въведени забрани за движение, но апелът е шофьорите да тръгват подготвени за зимни условия, съобщава БНТ.