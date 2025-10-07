Медия без
Поройните дъждове оставиха Лозенец под вода

Царево обяви неучебен ден за училища заради дъжда

07 Окт. 2025
Поройният дъжд нанесе много поражения.
Поройният дъжд нанесе много поражения.

Цяла сутрин продължават валежите в Източната част на страната. След опустошителното наводнение в Елените преди дни и червения код за опасни валежи днес по Черноморието, обстановката в област Бургас към момента е сравнително спокойна, макар и затруднена. Под вода обаче са улиците в село Лозенец, както и приземни етажи на хотели в морския курорт, намиращи се в ниската част.

Кризисният щаб в Царево обяви неучебен ден за училища и детски градини на територията на общината заради проливния дъжд. Остава предупреждението за следващите часове и дни.

Общинският щаб, дежурни екипи на общината и МВР обхождат критичните точки през цялата нощ, съобщиха от Общината. Продължава да се следи обстановката и при риск от наводнение ще бъдат предприети съответните действия.

От общината предупреждават хората да бъдат внимателни, ситуацията е динамична и е възможно бързо влошаване на обстановката. Да не се предприема пътуване и излизане без причина. Призовават се всички стопани на дворни кучета да бъдат преместени на сигурно място.

Повече от 10 часа непрестанен дъжд наложи превантивни мерки за сигурност в Царево и района. Минути след 07.00 часа сутринта достъпът до къмпинг „Арапя“ е блокиран. През цялата нощ екипи на полиция, пожарна и формированията за аварийна безопасност дежурят в Царево. Наложи се да бъде премахнато паднало дърво на пътя Лозенец - Царево, което създаде известни затруднения за преминаването на автомобили.  Превантивно са затворени за движение пътищата към къмпинг „Нестинарка” и участъците край деретата заради стичаща се към морето вода. Падналото количество дъжд до обяд в района е близо 94 литра на квадрат.

Шахтите за отводняване и водоснабдяване в Ахтопол започнаха да преливат заради обилните дъждове. Улиците са под вода. Водата от сериозните валежите се оттича директно в морето през моста на кея. Това съобщават от Meteo Bulgaria. 

Ситуацията по направлението Царево – Малко Търново остава критична. Пътят е непроходим от събота сутринта, след като мостът при село Изгрев пропадна вследствие на проливните дъждове. Движението по републикански път II-99 в този участък е преустановено до второ нареждане.

От вчера е преустановен достъпът до "Елените". Там вали и има силен вятър. 51 населени места са без ток. Екипите работят за отстраняване на повредите в електропреносната мрежа. 

Свлачище затвори по обяд пътя от Асеновград към Смолян. Образували са се километрични колони от автомобили и в двете посоки. Свлекли са се камъни, дървета и пръст, предаде Нова тв. На място пристигна и полиция, която да създаде организация. Очаква се и техника на пътно-поддържащата фирма, която да разчисти района.

Обилен сняг вали във високите части на Родопите. Снежната покривка вече е няколко сантиметра. Пътищата също са заснежени. Към момента няма въведени забрани за движение, но апелът е шофьорите да тръгват подготвени за зимни условия, съобщава БНТ.

