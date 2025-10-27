Медия без
Проверки откриха още засипани дерета и калпави мостове по Черноморието

Полагани са тръби с неясни размери, които не могат да поемат оттичането на водите

Днес, 15:55
"Елените" станаха повод държавните институции да се хванат на проверки за други застроени речни корита.
"Елените" станаха повод държавните институции да се хванат на проверки за други застроени речни корита.

По цялото Черноморие са заложени бомби, които може да гръмнат при следващите порои. Това показват на този етап проверките, които бяха разпоредени на Басейнова дирекция "Черноморски район" след бедствието в "Елените" в началото на месеца. За междинните резултати съобщи тази сутрин пред БНТ директорът на дирекцията инж. Явор Димитров. Проблемът със застроените речни корита е огромен, показва и карта, изготвена от "Зелено движение" и представена наскоро на властите.

"В много от случаите се натъкваме на строителни и битови отпадъци в коритата на деретата. Това намалява тяхната проводимост. Полагани са тръби с неясни размери и има изградени мостови съоръжения, които очевидно не могат да поемат високи води", обобщи инж. Димитров. Сред проблемните места е и курортът "Св. св. Константин и Елена" край Варна. "В комплекса има изградени мостови съоръжения с осигурена проводимост, но преди входа му открихме положени тръби и дори съоръжение в речното корито, което не е на мястото си. Ще издадем предписание за премахването му", уточни Димитров. По думите му, е установено и затлачване на водни обекти в урбанизирани територии, както и наличие на растителност и паднали дървета, които пречат на оттичането на водата.

Установено е и незаконно строителство, потвърди директорът. Според него, строителството и покриването на речни корита не е забранено от закона и може да се извършва, но по определени правила и с осигурена проводимост. "Когато вали силно и пада голямо количество дъжд за кратко време, ако по речното течение има прегради, водата не може да се оттече нормално. Тогава тя се разлива и причинява щети", обясни той. За засипването на дерета обаче беше категоричен - то е категорично забранено, а контролът е споделен между няколко институции. 

"В урбанизираните територии общините носят отговорност за поддръжката и проводимостта на водните обекти. Извън населените места – това е задължение на областните управители, които по закон трябва да извършват проверки поне веднъж годишно," посочи шефът на басейновата дирекция. Той допълни, че за участъците с намалена проводимост ще бъдат издадени предписания, а в случаите на незаконно строителство или замърсяване ще бъдат наложени административни санкции.

