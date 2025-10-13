Медия без
Кални реки заляха Испания и блокираха хора в колите и домовете им

АЕМЕТ обяви червен код за проливни дъждове за южното крайбрежие на Валенсия

Днес, 19:00
Последиците от днешните валежи в Тарагона.
Последиците от днешните валежи в Тарагона.

Държавната метеорологична агенция на Испания АЕМЕТ обяви червен код за проливни дъждове за южното крайбрежие на Валенсия. Оранжев код за опасни валежи продължава да важи за голяма част от Средиземноморския полуостров и Балеарските острови поради обилни и продължителни валежи, предава El Pais.

След изключително напрегнат уикенд, който остави след себе си наводнени улици, множество инциденти във Валенсия и отменени полетите на летище Ибиса, Испанската метеорологична агенция прогнозира локално интензивни валежи между Тарагона и Валенсия. Червеният код за южното крайбрежие на Валенсия остава в сила до 23:59 ч. в понеделник.

 

През последните дни пороен дъжд причини мащабни наводнения в североизточната испанска област Каталуния, като заля улици, домове и автомобили и остави хората блокирани в жилищата и колите им, припомня БГНЕС. 

Говорителят на каталунската противопожарна служба Ориол Корбела съобщи, че хората са били изненадани от бурята и са останали блокирани „в превозни средства, сгради и на приземни етажи“. Кметът на град Санта Барбара, Жозеп Люис Гимено, определи ситуацията като „много напрегната“, след като валежите се засилиха през нощта. Според него местните потоци и дерета са ''напълно прелели и са залели целия център на града, влачейки всичко по пътя си – контейнери, автомобили и отломки''.

В селището Годал кметът Алексис Албиол говори за "момент на хаос'', заявявайки, че ''всички автомобили, които се намираха в близост до дерето, бяха отнесени и разпръснати из целия град''. Той добави, че никой от жителите не си спомня толкова силен порой в толкова кратко време. Метеорологичната станция в Мас де Барберанс отчете почти 272 милиметра дъжд през уикенда, съобщи регионалната метеослужба Meteocat. За щастие няма съобщения за пострадали или изчезнали хора.

Пороите заляха и популярния туристически остров Ибиса за втори път в рамките на две седмици, след като бурята се придвижи на изток и север към Средиземно море, след като вече беше ударила югоизточна Испания. Миналата година регионът Валенсия преживя най-смъртоносните наводнения в страната от десетилетия насам, а някои от пострадалите общини отмениха учебните занятия и събития на открито заради нови предупреждения за силни валежи.

Експертите предупреждават, че изменението на климата увеличава риска и интензитета на подобни бедствия, тъй като по-топлата атмосфера задържа повече водни пари, а затоплящото се Средиземно море ускорява изпарението, създавайки условия за екстремни валежи и разрушителни наводнения. 

