Путин най-после призна, че самолетът на AZAL е свален от руската ПВО

ЕПА/БГНЕС Още от самото начало беше ясно, че руската ПВО е причината за катастрофата на пътническия самолет. Путин обаче разбрал едва преди два дни

Руският президент Владимир Путин най-после призна, че руската противовъздушна отбрана е отговорна за катастрофата на пътническия самолет на азербайджанската компания AZAL през декември миналата година. Той даже каза, че Русия ще плати компенсации на семействата на загиналите. Това стана на среща с президента на Азербайджан Илхам Алиев в Душанбе.

Самолетът Embraer-190, изпълняващ полет от Баку за Грозни, катастрофира на 25 декември 2024 г. в Актау, Казахстан. На борда бяха 62 пътника и 5 души екипаж. Загинаха 38 души. Почти веднага стана ясно, че самолетът е бил обстрелван от руската ПВО при кацането в Грозни, където са очаквали атака от украински дронове. Месец по-късно разследването на Баку доказа това.

Отказът на Русия да признае вината си за случилото се стана причина за рязкото охлаждане на отношенията между Москва и Баку. Днес Путин каза, че е разбрал за причините за катастрофата едва преди два дни, което е, меко казано, абсурдно.

Според Путин, руската ПВО е изстреляла две ракети, които са се взривили на метри от самолета. "Самолетът е бил по-скоро закачен от отломките, а не от поразяващи бойни елементи", каза Путин, цитиран от "Комерсант".

"Безусловно, всичко, което трябва в такива трагични случаи, ще бъде направено от руска страна за компенсации и ще бъде дадена юридическа оценка на всички длъжностни лица. Наш дълг е, ние от самото начало се договорихме за това, да дадем обективна оценка на случилото се и да обявим истинската причини", каза още Путин.

Алиев му благодари за думите. "Вие лично контролирате следствието и ние нямаме съмнения, че то обективно ще установи всичко", каза той.

Баку дълго време се опитваше да убеди Русия за признае вина. За последно Алиев говори за това през август. Тогава той сравни станалото с унищожаването на руски вертолет Ми-24 от азербайджански военни. "Веднага, в същия ден, аз позвънх на президента на Русия и поднесох извинения. Ние веднага изплатихме компенсации на семействата на загиналите пилоти и на министерството на отбраната. Започнахме разследване и тези, които са допуснали тази трагична грешка, бяха привлечени към отговорност. Нищо подобно от страна на Русия не виждаме," каза той тогава.