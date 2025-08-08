САЩ получават Зангезурския коридор за 99 години

Президентът на САЩ Доналд Тръмп прие в Белия дом премиера на Армения Никол Пашинян и президента на Азербайджан Илхам Алиев, които подписаха историческо мирно споразумение.

Азербайджан и Армения се задължават завинаги да прекратят бойните действия, заяви Тръмп.

Споразумението решава основния спор между двете страни в момента - създаването на стратегически транзитен коридор през Южен Кавказ между Азербайджан и неговия ексклав Нахичеван, който трябва да премине през Зангезурския коридор. Коридорът е в областта Сюник, в южната част на Армения.

Зангезурският коридор е дълъг 45 км. Армения ще предаде на САЩ за 99 години изключителни права за неговото развитие, а маршрутът ще получи названието TRIPP - "Пътят на Тръмп за международен мир и благоденствие". През коридора би трябвало да преминават автомобилно шосе и жп.връзка, а може и други връзки. САЩ ще определят кои американски компании ще експлоатират транзитния коридор.

"Кой ако не Тръмп заслужава Нобелова награда за мир", каза днес Илхам Алиев. "Не се занимавам с политика заради Нобеловата награда за мир", скромно отвърна Доналд Тръмп.