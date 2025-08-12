Румъния заподозря Русия в замърсяване на азерски петрол

Румънските власти подозират, че Русия е провела хибридна саботажна операция по замърсяване на голям обем азербайджански петрол, доставян първо за Турция по тръбопровода "Баку–Тбилиси–Джейхан", а след това за Европа с танкери, пише местното издание G4Media.

Според източници на изданието, поради високата концентрация на хлор, използването на замърсен нефт може да доведе до сериозни щети на рафинериите. Пратката от 184 хиляди тона азербайджански петрол, която трябваше да влезе в румънското пристанище Констанца, не беше приета, което доведе до временен недостиг на суровини в рафинерията. Румънското министерство на енергетиката вече обяви извънредна ситуация и разпореди да бъдат отпуснати 80 хиляди тона нефт и 30 хиляди тона дизелово гориво от държавния резерв.

Замърсяването с органичен хлорид на суровия нефт от Азербайджан беше съобщено на 22 юли от австрийската енергийна група OMV, италианската компания Eni и чешката компания Orlen Unipetrol.

Източници на G4Media предполагат, че замърсяването с нефт е резултат от руска диверсионна операция срещу нефтопровода: това би изисквало изпомпване на няколко резервоара с хлор в нефтопровода.

През 2019 г.най-малко 5 милиона тона руски суров нефт бяха замърсени по време на транспортиране до Европа по тръбопровода "Дружба", както и при износ с танкери от пристанището Уст-Луга. Операторът на тръбопровода, компанията "Транснефт", плати тогава около 13,8 милиарда рубли (171,9 милиона долара) като компенсация.

По-рано руски безпилотни самолети атакуваха газокомпресорната станция "Орловка" в Одеска област, която е част от маршрута, по който се доставя азербайджански газ за Украйна. Няколко дни по-рано Украйна за първи път получи газ от Азербайджан по Трансбалканския коридор-магистрален газопровод, преминаващ през територията на Украйна, Молдова, Румъния, България и Турция.

В нощта на 8 август руски безпилотни самолети нанесоха удар и по петролната база на Азербайджан в Одеска област. Избухна пожар, четирима служители на компанията са тежко ранени.

Президентите на Азербайджан и Украйна Илхам Алиев и Владимир Зеленски осъдиха тези атаки. След това Баку отпусна на Киев два милиона долара за закупуване и изпращане на електрическо оборудване, произведено в Азербайджан.