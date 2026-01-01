Медия без
Трагедия в Швейцария - поне 40 загинали и над 100 ранени в пожар

Въздушното пространство над Кран Монтана е затворено

01 Яну. 2026Обновена
Пожарни са се струпали на мястото на инцидента, за който още не се знае от какъв произход е.
стопкадър
Пожарни са се струпали на мястото на инцидента, за който още не се знае от какъв произход е.

Пожар в пълен бар взе десетки жертви в швейцарския ски курорт Кран Монтана, предават световните агенции. Инцидентът се е случил около 1:30 ч. местно време в заведението Le Constellation, където по това време е имало няколкостотин души. На брифинг от полицията обявиха, че има около 40 загинали и над 115 ранени, много от които тежко. Идентифицирането на загиналите може да отнеме няколко дни.

Смята се, че загиналите и пострадалите са от различни националности, тъй като курортът и заведението са популярни сред туристите и са били пълни за Нова година. 16 италианци се водят изчезнали, други 12 са били прегледани в болници, каза италианският външен министър Антонио Таяни.
От полицията представиха и хронология на трагедията. Димът е ​​забелязан в 1:30 ч. Секунди по-късно свидетел се е свързал с полицията. Червен сигнал е мобилизирал службите за спешна помощ. В 1:32 ч. първите полицаи пристигнали на мястото на инцидента. Те оказали помощ и откарали пострадалите в болници. Пожарникарите „бързо“ потушили пожара. В 4:14 ч. е открита телефонна линия за помощ на семействата.

Причината за пожара все още не е обявена, но драматични кадри от нощта показват, че помещенията са в пламъци. Изключва се версията за атентат. Появи се информация за съхранявани фойерверки или пиротехника в подземията на заведението, но засега властите се въздържат от официални коментари. Те не коментираха и обвиненията, че мнозина са попаднали в капан, без да имат изход от пламъците.

Небето над Кран Монтана бе затворено за въздушен трафик сутринта. Отделенията по изгаряния са пълни, пострадали са настанени и в Цюрих. Швейцария обяви горещ телефон за хора, които се тревожат за близките си - +41 848 112 117.

Швейцарският президент Ги Пармелин нарече пожара “една от най-големите трагедии в нашата страна”.

 

 

