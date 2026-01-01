Трагедия в Швейцария - поне 40 загинали и над 100 ранени в пожар

стопкадър Пожарни са се струпали на мястото на инцидента, за който още не се знае от какъв произход е.

Пожар в пълен бар взе десетки жертви в швейцарския ски курорт Кран Монтана, предават световните агенции. Инцидентът се е случил около 1:30 ч. местно време в заведението Le Constellation, където по това време е имало няколкостотин души. На брифинг от полицията обявиха, че има около 40 загинали и над 115 ранени, много от които тежко. Идентифицирането на загиналите може да отнеме няколко дни.

Смята се, че загиналите и пострадалите са от различни националности, тъй като курортът и заведението са популярни сред туристите и са били пълни за Нова година. 16 италианци се водят изчезнали, други 12 са били прегледани в болници, каза италианският външен министър Антонио Таяни.

От полицията представиха и хронология на трагедията. Димът е ​​забелязан в 1:30 ч. Секунди по-късно свидетел се е свързал с полицията. Червен сигнал е мобилизирал службите за спешна помощ. В 1:32 ч. първите полицаи пристигнали на мястото на инцидента. Те оказали помощ и откарали пострадалите в болници. Пожарникарите „бързо“ потушили пожара. В 4:14 ч. е открита телефонна линия за помощ на семействата.

Причината за пожара все още не е обявена, но драматични кадри от нощта показват, че помещенията са в пламъци. Изключва се версията за атентат. Появи се информация за съхранявани фойерверки или пиротехника в подземията на заведението, но засега властите се въздържат от официални коментари. Те не коментираха и обвиненията, че мнозина са попаднали в капан, без да имат изход от пламъците.

Небето над Кран Монтана бе затворено за въздушен трафик сутринта. Отделенията по изгаряния са пълни, пострадали са настанени и в Цюрих. Швейцария обяви горещ телефон за хора, които се тревожат за близките си - +41 848 112 117.

Швейцарският президент Ги Пармелин нарече пожара “една от най-големите трагедии в нашата страна”.