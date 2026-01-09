Медия без
Арестуван е един от собствениците на изгорелия бар в швейцарски курорт

В пожара в Кран Монтана на Нова година загинаха 40 души

Днес, 18:55
Собствениците заявиха, че сътрудничат на разследването и изразиха съболезнования. Сред загиналите има граждани на Швейцария, Франция и Италия.  
Жак Морети, един от собствениците на швейцарския бар, в който избухна пожар на Нова година и отне живота на 40 души, беше арестуван заради риск от укриване, съобщи БТА, като цитира Ройтерс. 

За сметка на това прокуратурата прецени, че такава мярка не е необходима за другия собственик - Джесика Морети, предаде Франс прес. "Предвид нейния произход и лична свързаност (с Швейцария)... искането за алтернативни мерки направи възможно ограничаването на риска от бягство", аргументира държавното обвинение отказа си да иска ареста на съпругата на Жак Морети.

Срещу френските собственици тече разследване за престъпления, включително причиняване на смърт по непредпазливост след пожара на Нова година в курорта Кран Монтана, при който загинаха 40 души, а 116 бяха ранени, много от тях тежко. Повече от половината жертви са тийнейджъри, припомня Ройтерс.

Семействата на пострадалите вече са подали жалби. Според разследващите причината за пожара са римски свещи, прикрепени към бутилки шампанско, които са подпалили звукоизолираща пяна на тавана на бара. Повдигнати са и въпроси за пропуски в контрола, тъй като в заведението не е имало проверки по безопасност.

Италианският премиер Джорджа Мелони обеща да помогне на семействата на италианските жертви да намерят справедливост и заяви, че обмисля въвеждане на забрана в Италия за употреба на бенгалски огън на закрито.

Швейцарският президент Ги Пармлен изрази надежда, че отговорните за пожара ще бъдат подведени под отговорност без забавяне или снизхождение. Това трябва да включва и съответните политически органи, каза Матиас Рейнар, ръководител на правителството на кантона Вале.

