Изгорелият бар в Кран Монтана не е бил проверяван от пет години

При пожар в новогодишната нощ загинаха 40 души

Днес, 13:44
ЕПА/БГНЕС
От 2019 година не е имало инспекции за противопожарна безопасност в бара в Кран Монтана, в който при пожар в новогодишната нощ загинаха 40 души, заяви днес кметът на курортното селище в Швейцарските Алпи - Никола Феро, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

"Дълбоко съжаляваме. Нямахме никаква представа, че не са правени инспекции", каза пред представители на медиите Феро за липсата на проверки в периода 2020-2025 г.

Кметът добави, че звукоизолиращата пяна, използвана за тавана в бар "Констеласион", навремето е била оценена като безопасна.

Разследващите оповестиха, че разпространилият се бързо огън в ранните часове на 1 януари най-вероятно е тръгнал от искрящи свещи, подпалили тавана на подземната част на бара.

Искрящите свещи вече са забранени във всички заведения в Кран Монтана, обяви още кметът Феро.

