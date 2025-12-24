Зеленски обяви проект за мирен договор с Русия

Украинските медии публикуваха „20 точки от мирния план“, които се договарят между Киев, американските и европейските преговарящи. Медиите се позовават на президента Володимир Зеленски, който споделил плана пред журналисти. Според Зеленски още днес американските преговарящи ще разговарят с Путин.

20-те точки от плана:

Потвърждаване на суверенитета на Украйна.

Договор за ненападение между Русия и Украйна, мониторинг на линията на съприкосновение.

Гаранции за сигурност.

Численост на ВСУ (Въоръжените сили на Украйна) – 800 хиляди души в мирно време.

САЩ, НАТО и Европа предоставят на Украйна гаранции за сигурност по примера на Член 5. Ако Русия нахлуе в Украйна – ще последва военен отговор и подновяване на санкциите.

Русия ще затвърди политиката на ненападение над Европа и Украйна във всички необходими закони.

Украйна ще стане член на ЕС в определено време [ще се фиксира дата за присъединяване].

Пакет за глобално развитие, който ще бъде определен в отделно споразумение за инвестиции.

Създаване на няколко фонда за решаване на въпросите по възстановяването. Цел – привличане на 800 милиарда долара.

Украйна ще ускори процеса на сключване на споразумение за свободна търговия със САЩ.

Безядрен статут на Украйна.

ЗАЕЦ (Запорожката АЕЦ). Няма компромис. САЩ предлагат тристранно управление, като американците са главният мениджър. Компромисното предложение на Украйна: САЩ и Украйна – 50 на 50.

Образователни програми в училищата, способстващи разбирането и толерантността към различните култури, премахващи расизма и предразсъдъците.

Територии. Най-сложната точка. Един от вариантите – Русия се изтегля от Днепропетровска, Николаевска, Сумска и Харковска области. В Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска области – „оставаме там, където сме“. Русия иска Украйна да се изтегли от Донецка област, САЩ предлагат компромис – свободна икономическа зона. Ако няма съгласие за варианта „оставаме там, където сме“, то свободната икономическа зона може да бъде приета само чрез референдум и тогава на референдум трябва да се подложи целият документ.

Русия и Украйна се задължават да не променят договореностите със сила.

Русия няма да пречи на Украйна да използва река Днепър и Черно море за целите на търговската дейност. Кинбурнската коса ще бъде демилитаризирана.

Обмен на пленници „всички за всички“, връщане на цивилните, децата и политическите затворници.

Украйна трябва да проведе избори възможно най-скоро след подписването на споразумението.

Това споразумение ще бъде юридически обвързващо. Неговото изпълнение ще се контролира от Съвет за мир начело с Тръмп.