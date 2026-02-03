Медия без
Убит е синът на Кадафи - Сейф ал-Ислам

03 Февр. 2026Обновена
Сейф ал-Ислам. Снимка: Архив
БГНЕС
Сейф ал-Ислам, син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи, е убит в западния град Зинтан, според либийския телевизионен канал "Ал-Ахрар", предаде БНТ. 

53-годишният Сайф ал-Ислам Кадафи е бил  нападнат от неидентифицирани мъже, които са нахлули в градината на дома, който е бил с висока степен на сигурност в Зинтан, в северозападна Либия, във вторник.

Абдулах Отман Абдурахим, приятел на семейство Кадафи, каза: „Четирима въоръжени мъже нахлуха в резиденцията на Сайф ал-Ислам Кадафи, след като деактивираха камерите за наблюдение, и го екзекутираха.“

Братовчедът на Саиф ал-Ислам, Хамид Кадафи, заяви, че той е „загинал като мъченик“, обяснявайки, че адресът на комплекса е трябвало да бъде тайна.

След като бунтовниците превзеха Триполи, Сайф ал-Ислам избяга в съседен Нигер, облечен като бедуин. Милициите на бригадата Абу Бакр Садик го заловиха в пустинята и го откараха със самолет до западния град Зинтан около месец, след като баща му бе убит.

На Сайф ал-Ислам бе хвърлен в затвора и през 2015 г. беше осъден на смърт за военни престъпления от съд в Триполи. Той беше издирван и от Международния наказателен съд (МНС) в Хага за подобни престъпления.

„Реформаторът“ се укриваше в Зинтан, за да избегне убийство, след като беше освободен от опълченци след амнистия през 2017 г. 

През 2021 г. ал-Ислам обяви плановете си да се кандидатира за президент на Либия на общите избори, които трябваше да се проведат същата година, но все още не са се състояли. През 2023 г. Абдулайе Батили, специален представител на генералния секретар на ООН за Либия и ръководител на мисията на ООН за подкрепа в страната, потвърди, че най-големият син на Кадафи ще може да се кандидатира за президент, ако желае.

Дълго време представян като потенциален наследник на баща си, 53-годишният Сeйф ал-Ислам си е изградил имидж на умерен човек и реформатор. Тази репутация се разпада, когато той обещава кръвопролития в началото на бунта. Издирван от Международния наказателен съд за престъпления срещу човечеството, той е арестуван в Южна Либия. Задържан дълго време в Зинтан, той е осъден на смърт през 2015 г. след бързо съдебно производство, преди да бъде амнистиран.

През 2001 г., когато беше делото срещу българските медицински сестри, арестувани в Либия, Сейф ал-Ислам изигра положителна роля в сложното дело. 

Сейф ал-Ислам през миналата година
Сейф ал-Ислам през миналата година
