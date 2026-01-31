Медия без
Гръцките спецслужби разследват сделките с имоти на българи и турци

Има подозрения, че така се перат пари на мафията

31 Яну. 2026
Районът на Еврос предизвиква засилен интерес от българи и турци
Гръцките служби за сигурност разследват масовото изкупуване на земя и имоти от български и турски граждани в Северна Гърция, съобщи БНР.

По данни на местните медии чужденци масово придобиват имоти в Северна Гърция. Българите купуват на много ниски цени изоставени къщи в обезлюдени села, които ремонтират с намерение да се заселят там.

Има и българи, закупили заведения, които обслужват основно свои сънародници и турски граждани. Депутати от управляващата партия са изпратили официално писмо до парламента с искане за незабавна промяна на законодателството, уреждащо правата на чужденци да притежават имоти в Гърция.

За да избегнат ограниченията, които важат за граждани на трети страни, турските граждани действат чрез български фирми, в които са съсобственици. По информация на адвокати и нотариуси от Александруполис турски инвеститори влагат значителни средства и вече притежават хотели, заведения и скъпи имоти.

Според юристи европейското законодателство е спазено. Въпреки това гръцките власти подозират, че засиленият турски интерес към област Еврос може да има за цел постепенно овладяване на региона. Паралелно с това се разследва и произходът на средствата за тези инвестиции, като има предположения, че част от тях идват от сивия сектор, включително от търговия с оръжия и наркотици.

Миналата седмица изкупуването на недвижими имоти от българи в Северна Гърция - предимно в регионите на Александруполис и Кавала, предизвика спорове в гръцкия парламент. Националистическата партия "Гръцко решение“ определи сделките като опасни и дори обвини българите в опит за "колонизация" на областта Еврос.

