Куба започна преговори с правителството на САЩ

Президентът на Куба каза за началото на преговорите в тв обръщение

Правителствата на Куба и САЩ започнаха преговори. За началото им в петък съобщи в телевизионно обръщение към кубинците президентът Мигел Диас-Канел, предаде Reuters.

Това се случва на фона на петролната блокада, наложена от президента на САЩ Доналд Тръмп, която тласка управляваната от комунистите страна към още по-дълбока икономическа криза.

„Целта на тези преговори е чрез диалог да се намерят решения по двустранните разногласия между двете страни“, заяви Диас-Канел във видеозапис, излъчен по държавната телевизия.

Диас-Канел изрази надежда, че преговорите ще позволят на двамата дългогодишни съперници „да избегнат конфронтация“.

След като Съединените щати през януари заловиха президента на Венецуела Николас Мадуро и отстраниха от власт най-важния външен покровител на Куба, Тръмп прекрати доставките на венецуелски петрол за Куба и заплаши да въведе мита за всяка страна, която продава петрол на Куба.

Петролната блокада тласка Куба към все по-дълбока икономическа и енергийна криза. Населението се сблъсква с растящи цени, строго нормиране на горивата, а недостигът на лекарства е довел много хора до критична ситуация.