Иран представи ново предложение на САЩ

Техеран е представил най-новото си предложение за преговори със САЩ на пакистански посредници – ход, който би могъл да подобри шансовете за излизане от застоя в разрешаването на конфликта с Иран, съобщи иранската новинарска агенция ИРНА. Белият дом отказа да го коментира, предадоха Ройтерс и БТА.

ИРНА не даде подробности, но световните цени на петрола - които рязко се повишиха, след като Иран блокира Ормузкия проток - тръгнаха надолу след публикуването на съобщението.

Блокадата на жизненоважния морски път прекъсна 20 процента от световните доставки на петрол и газ, а военноморските сили на САЩ възпрепятстваха износа на ирански суров петрол.

Иран е привел в бойна готовност противовъздушната си отбрана и е планирал мащабна ответна операция в случай на атака, като е преценил, че ще има кратък, но интензивен удар от страна на САЩ, вероятно последван от израелско нападение, съобщиха двама високопоставени ирански представители пред Ройтерс.

„Ние не разкриваме подробности от частни дипломатически разговори. Президентът Доналд Тръмп ясно заяви, че Иран никога няма да притежава ядрено оръжие, а преговорите продължават с цел да се гарантира национална сигурност на САЩ, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план“, заяви пред Ройтерс говорителката на Белия дом Ана Кели.

Американският президент Доналд Тръмп заяви по-късно пред представители на медиите, че не е доволен от последното предложение на Иран за разрешаване на конфликта, предаде Ройтерс.

Държавният глава на САЩ каза, че "преговоря по телефона" с Техеран.

"Току-що свърших разговор с Иран. Не съм доволен", заяви Тръмп.

На въпроса защо не е доволен от предложението на Иран, Тръмп отговори: „Те искат неща, с които не мога да се съглася“. Той не даде подробности.

Тръмп заяви, че Иран е „постигнал значителен напредък“ в преговорите, но добави, че има „огромно несъгласие“ в ръководството на Ислямската република и предупреди: „Не съм сигурен дали някога ще стигнат дотам“.

Американският президент беше попитан какво би направил, ако няма споразумение, но отказа да отговори дали ще нанесе още удари.

„Искаме ли да отидем и просто да ги размажем напълно и да ги унищожим завинаги – или искаме да опитаме да сключим споразумение? Имам предвид, че това са вариантите“, каза той.

Тръмп посочи, че „би предпочел да не“ започва мащабна офанзива, но добави: „Това е опцията: искаме ли да влезем там с пълна сила и просто да ги унищожим, или искаме да направим нещо?“

Той беше попитан и за превишаването на 60-дневния срок, определен в Закона за военните правомощия за получаване на одобрение от Конгреса за войната, и заяви, че идеята, че се нуждае от одобрение, е „напълно противоконституционна“.

Президентът на САЩ коментира и предстоящото си посещение в Китай, акцентирайки, че то ще бъде "страхотно". Тръмп потвърди, че ще се срещне с китайския лидер Си Цзинпин.

Пред репортерите днес американският президент обяви и че най-вероятно ще участва в срещата на върха на Г-7 във Франция, планирана за средата на юни.

От 8 април е в сила споразумение за прекратяване на огъня, но съобщенията, че президентът на САЩ Тръмп обмисля нови удари срещу Иран, за да принуди Техеран да преговаря, повишиха бързо цените на петрола в световен мащаб до най-високото им равнище от четири години насам, обръща внимание Ройтерс.