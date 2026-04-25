Съд блокира заповедта на Тръмп за връщане на мигранти от границата

Белият дом обвини съдиите, че са политически мотивирани

Днес, 06:18
Хиляди имигранти, търсещи по-добър живот в САЩ, са принудени да се върнат и да останат в Мексико
Хиляди имигранти, търсещи по-добър живот в САЩ, са принудени да се върнат и да останат в Мексико

Съд блокира изпълнителната заповед на Доналд Тръмп за спиране на достъпа до убежище на южната граница на САЩ - ключов стълб от плана на президента за борба с миграцията. Тричленен състав от Апелативния съд на САЩ за окръг Колумбия постанови, че имиграционните закони на страната дават право на хората да кандидатстват за убежище на границата и президентът не може да заобиколи това.

Становището произтича от действията, предприети от Тръмп още в деня на встъпването му в длъжност през 2025 г., когато той обяви, че ситуацията на южната граница е инвазия в Америка, и че „преустановява физическото влизане“ на мигранти и възможността им да търсят убежище. Установено е, че Законът за имиграцията и гражданството не упълномощава президента да отстранява ищците по „процедури, създадени от него самия“, не му позволява да суспендира правото им да кандидатстват за убежище или да съкрати процедурите за разглеждане на техните искове против изтезания.

„Правомощието чрез заповед за временно спиране на влизането на определени чуждестранни лица в САЩ не съдържа имплицитно право за отмяна на задължителната процедура на INA за бързо отстраняване на чуждестранни лица - пише съдия Дж. Мишел Чайлдс, която бе номинирана за поста от президента демократ Джо Байдън. - Заключаваме, че текстът, структурата и историята на INA ясно показват, че с предоставяне на правомощия за спиране на влизането чрез президентска заповед, Конгресът не е възнамерявал да предостави на изпълнителната власт обширните правомощия за отстраняване, за които се твърди“.

 

Реакцията на Белия дом

Администрацията на Тръмп има право да поиска от пълния състав на апелативния съд да преразгледа решението или да се обърне към Върховния съд. Така че заповедта не влиза официално в сила, докато не се разгледа евентуално искане за преразглеждане.

Пред Fox News, прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви, че не е виждала решението, но го нарече „неизненадващо“, обвинявайки съдиите, че са политически мотивирани. „Те не действат като истински защитници на закона. Те гледат на тези случаи от политическа гледна точка“, каза тя и добави, че действията на Тръмп са „напълно в рамките на неговите правомощия като главнокомандващ“.

Говорителката на Белия дом Абигейл Джаксън пък каза, че министерството на правосъдието ще поиска преразглеждане на решението. „Сигурни сме, че ще бъдем оправдани“, написа тя в изявление.

Министерството на вътрешната сигурност (DHS) заяви, че категорично не е съгласно с решението. „Основният приоритет на президента Тръмп остава проверката и проверката на всички чужденци, които искат да дойдат, живеят или работят в САЩ“, се казва в изявлението му.

 

Правозащитници приветстват съдебното решение

Аарън Райхлин-Мелник, старши сътрудник в Американския имиграционен съвет, заяви, че предишни съдебни действия вече са спрели забраната за убежище и решението няма да промени много на място. Но все пак това е поредно юридическо поражение за политиката на президента.

„Това потвърждава, че президентът Тръмп не може сам да забрани на хората да търсят убежище, че Конгресът е постановил, че търсещите убежище имат право да кандидатстват за убежище и президентът не може просто да се позовава на правомощията си, за да го поддържа“, каза Райхлин-Мелник.

Според правозащитниците правото на искане на убежище е залегнало в имиграционния закон на САЩ, и че отказ на това право на мигрантите излага на сериозна опасност хората, бягащи от война или преследване.

Лий Гелернт, адвокат от Американския съюз за граждански свободи, който бе страна по делото, заяви, че решението е „от съществено значение за онези, които бягат от опасност, на които е отказано дори изслушване, за да подадат молби за убежище съгласно незаконната и нечовешка изпълнителна заповед на администрацията на Тръмп“.

За Хосуе Мартинес, психолог, който работи в малък приют за мигранти в южно Мексико, решението бележи потенциална „светлина в края на тунела“ за много мигранти, които някога са се надявали да потърсят убежище в САЩ, но в крайна сметка са се оказали заседнали в уязвими условия в Мексико.

