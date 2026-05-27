Съединените щати планират значително да намалят военния си принос в НАТО и да прехвърлят голяма част от отбраната на Европа върху европейските съюзници. Това съобщава Spiegel, позовавайки се на закрит брифинг в щаб-квартирата на алианса, проведен от представител на министъра на отбраната Пийт Хегсет. Според изданието Вашингтон възнамерява да преразгледа участието си в „модела на силите на НАТО“ и вече е призовал съюзниците възможно най-бързо да започнат да компенсират бъдещите дефицити.

Както уточнява Spiegel, САЩ планират в рамките на НАТО да намалят броя на изтребителите приблизително с една трета, значително да съкратят броя на стратегическите бомбардировачи, както и да се откажат от предоставянето на подводници. Освен това се предвижда орязване на участието на ескадрени миноноци, разузнавателни и ударни безпилотни апарати, както и самолети-цистерни за зареждане във въздуха. По думите на участници в срещата сигналът от американска страна е прозвучал „напълно недвусмислено“.

В същото време Вашингтон е дал да се разбере, че ще запази ядреното възпиране в Европа, но иска в по-голяма степен да прехвърли конвенционалната отбрана на континента към европейските държави. Съветник на Хегсет е обяснил тази позиция с променената глобална обстановка: според САЩ европейските съюзници вече са увеличили разходите си за отбрана и са способни да поемат повече отговорност.