Иран прати нови ракети към Емирствата

Обединените арабски емирства (OAE) обявиха днес, че противовъздушните им системи активно отблъскват нова иранска атака с ракети и дронове, предаде "Асошиейтед прес".

Министерството на отбраната на ОАЕ съобщи за атаката днес в X. В изявлението се казва, че над части от територията на Емирствата се чуват звуци, свързани с прехващането на балистични ракети, крилати ракети и дронове. Населението бе призовано да остане на безопасни места и да не се приближава към отломките след ударите.

По-рано ОАЕ заявиха, че вчера са били атакувани от Иран, на фона на опитите на САЩ да отворят Ормузкия проток.

Това е втори ден на ирански атаки след четириседмичен период на относително спокойствие в региона, напомня "Ройтерс". Емирствата поискаха заседание на СС на ООН, което ще се състои утре.

Централният щаб на иранските въоръжени сили „Хатам ал-Анбия“ заяви днес, че през последните дни Иран въобще не е атакувал Обединените арабски емирства, предаде Ройтерс. Щабът предупреди, че ще даде „унищожителен отговор“, ако Емирствата предприемат каквито и да било действия срещу Иран.

تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من ايران وتؤكد وزارة الدفاع أن الاصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة.



"Иран няма никакъв шанс. Никога не е имал. Те го знаят. Казват ми го, когато разговарям с тях", заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп тази вечер. "Те трябва да вдигнат бялото знаме на капитулацията."