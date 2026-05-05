Иран прати нови ракети към Емирствата

05 Май 2026

Обединените арабски емирства (OAE) обявиха днес, че противовъздушните им системи активно отблъскват нова иранска атака с ракети и дронове, предаде "Асошиейтед прес".

Министерството на отбраната на ОАЕ съобщи за атаката днес в X. В изявлението се казва, че над части от територията на Емирствата се чуват звуци, свързани с прехващането на балистични ракети, крилати ракети и дронове. Населението бе призовано да остане на безопасни места и да не се приближава към отломките след ударите.

По-рано ОАЕ заявиха, че вчера са били атакувани от Иран, на фона на опитите на САЩ да отворят Ормузкия проток.

Това е втори ден на ирански атаки след четириседмичен период на относително спокойствие в региона, напомня "Ройтерс". Емирствата поискаха заседание на СС на ООН, което ще се състои утре.

Централният щаб на иранските въоръжени сили „Хатам ал-Анбия“ заяви днес, че през последните дни Иран въобще не е атакувал Обединените арабски емирства, предаде Ройтерс. Щабът предупреди, че ще даде „унищожителен отговор“, ако Емирствата предприемат каквито и да било действия срещу Иран. 

"Иран няма никакъв шанс. Никога не е имал. Те го знаят. Казват ми го, когато разговарям с тях", заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп тази вечер. "Те трябва да вдигнат бялото знаме на капитулацията."

