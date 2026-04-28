Обединените арабски емирства напускат ОПЕК заради Ормузката криза

Обединените арабски емирства (ОАЕ) обявиха, че напускат Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и разширения формат ОПЕК+.

Това е сериозен удар върху координацията между водещите производители на петрол на фона на задълбочаващата се енергийна криза и конфликта в Иран, предаде БТА, като цитира "Ройтерс".

Напускането на ключов играч като ОАЕ поставя под въпрос бъдещето на петролия картел, който досега поддържаше обща политика въпреки различията между страните членки по въпроси като квотите за добив и геополитическите позиции.

Ситуацията се усложнява допълнително от напрежението в района на Ормузкия проток – ключов маршрут, през който обичайно преминава около една пета от световния износ на суров петрол и втечнен природен газ. Заради иранските заплахи и атаки срещу кораби трафикът през протока остава силно затруднен, което ограничава износа на страните от Персийския залив.

Дипломатическият съветник на президента на ОАЕ Анвар Гаргаш заяви в понеделник, че реакцията на държавите от Персийския залив на иранските атаки е била недостатъчна. "„Страните от Съвета за сътрудничество в Персийския залив си оказаха логистична подкрепа, но в политически и военен план реакцията беше най-слабата в историята“, критикува Гаргаш на регионален форум.

"Решението на ОАЕ представлява победа за президента на САЩ Доналд Тръмп, който нееднократно критикува ОПЕК за поддържане на високи цени на петрола. Той обвинява организацията, че изкуствено ограничава предлагането и се възползва от сигурността, осигурявана от САЩ в региона", коментира Ройтерс.

Анализатори предупреждават, че напускането на ОАЕ може да доведе до допълнителна нестабилност на петролните пазари и да отслаби способността на ОПЕК+ да реагира на силни ценови колебания.