Емирствата вече искат продължение на войната

Саудитска Арабия, ОАЕ и други съюзници от Персийския залив тайно призовават американския президент Доналд Тръмп да продължи да се бори с Иран, като твърдят, че режимът все още не е достатъчно отслабен, описа ситуацията Associated Press (AP).

Първоначално страните от Залива бяха скептични към войната, опасявайки се от иранско отмъщение. След като обаче Иран предприе масирани удари с над 2300 ракети и дронове срещу цивилни и енергийни обекти в ОАЕ, Саудитска Арабия, Кувейт и Бахрейн през март 2026 г., лидерите на тези страни промениха реториката си.

Според източници на Associated Press и The Guardian, те вече лобират пред администрацията на Тръмп за интензифициране на ударите, вместо за прибързано примирие, което би оставило Иран „ранен, но все още опасен“.

Според сведенията на агенцията, ОАЕ заемат най-войнствената позиция в региона— Емирствата дори настояват за наземна инвазия. ОАЕ понесоха тежки щети върху икономиката си. AP цитира неназован представител на ОАЕ: „Иранският режим, който изстрелва балистични ракети по жилища… вече не е приемлива част от регионалния пейзаж. Искаме гаранция, че това никога повече няма да се случи.“

Саудитски официални лица твърдят, че прекратяването на войната в този момент няма да доведе до „изгодна сделка“. Престолонаследникът Мохамед бин Салман е описал пред Тръмп текущата кампания като „историческа възможност за пренареждане на Близкия изток“.

Страните от Персийския залив искат всяка сделка да неутрализира ядрената и ракетната програма на Иран и да предотврати бъдещи блокирания на Ормузкия пролив.

Оман и Катар подкрепят решения по дипломатически път.

Американският президент Доналд Тръмп призовава арабските държави да покрият разходите на САЩ за войната срещу Иран. Това съобщи на брифинг прессекретарят на Белия дом Каролин Ливит. "Мисля, че това е нещо, от което президентът би проявил голям интерес, призовавайки ги към това. Няма да изпреварвам него по този въпрос, но безспорно това е идея, която, знам, че той има, и нещо, за което, мисля, ще чуете повече от него“, заявява Ливит.

