Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Емирствата вече искат продължение на войната

Тръмп призовава арабските държави да покрият разходите на САЩ

Днес, 07:32

Саудитска Арабия, ОАЕ и други съюзници от Персийския залив тайно призовават американския президент Доналд Тръмп да продължи да се бори с Иран, като твърдят, че режимът все още не е достатъчно отслабен, описа ситуацията Associated Press (AP).

Първоначално страните от Залива бяха скептични към войната, опасявайки се от иранско отмъщение. След като обаче Иран предприе масирани удари с над 2300 ракети и дронове срещу цивилни и енергийни обекти в ОАЕ, Саудитска Арабия, Кувейт и Бахрейн през март 2026 г., лидерите на тези страни промениха реториката си.

Според източници на Associated Press и The Guardian, те вече лобират пред администрацията на Тръмп за интензифициране на ударите, вместо за прибързано примирие, което би оставило Иран „ранен, но все още опасен“.

Според сведенията на агенцията, ОАЕ заемат най-войнствената позиция в региона— Емирствата дори настояват за наземна инвазия. ОАЕ понесоха тежки щети върху икономиката си. AP цитира неназован представител на ОАЕ: „Иранският режим, който изстрелва балистични ракети по жилища… вече не е приемлива част от регионалния пейзаж. Искаме гаранция, че това никога повече няма да се случи.“

Саудитски официални лица твърдят, че прекратяването на войната в този момент няма да доведе до „изгодна сделка“. Престолонаследникът Мохамед бин Салман е описал пред Тръмп текущата кампания като „историческа възможност за пренареждане на Близкия изток“.

Страните от Персийския залив искат всяка сделка да неутрализира ядрената и ракетната програма на Иран и да предотврати бъдещи блокирания на Ормузкия пролив.

Оман и Катар подкрепят решения по дипломатически път.

Американският президент Доналд Тръмп призовава арабските държави да покрият разходите на САЩ за войната срещу Иран. Това съобщи на брифинг прессекретарят на Белия дом Каролин Ливит. "Мисля, че това е нещо, от което президентът би проявил голям интерес, призовавайки ги към това. Няма да изпреварвам него по този въпрос, но безспорно това е идея, която, знам, че той има, и нещо, за което, мисля, ще чуете повече от него“, заявява Ливит.
 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ОАЕ, Иран, Саудитска Арабия

Още новини по темата

НАТО свали в Турция четвърта балистична ракета от Иран
30 Март 2026

МААЕ: Заводът за тежка вода в Иран е ударен и вече не работи
30 Март 2026

Изказвания на Тръмп вдигнаха рязко цените на петрола
30 Март 2026

Посредниците преговарят за войната в Иран
29 Март 2026

Иранци хакнаха пощата на шефа на ФБР
29 Март 2026

Дубай гони хиляди иранци
29 Март 2026

Йемен нанесе нов удар по Израел
29 Март 2026

US самолетите не само не са преместени, но са и по цялото софийско летище
28 Март 2026

Хутите в Йемен влязоха във войната в Иран
28 Март 2026

Мерц обвини Тръмп в "огромна ескалация" на войната
28 Март 2026

Тръмп удължи ултиматума към Иран до 6 април
27 Март 2026

Путин поиска големият бизнес да се включи във войната с пари
26 Март 2026

Израел ликвидира командира на иранските ВМС
26 Март 2026

С фалшиви новини Иран взима предимство в онлайн войната
26 Март 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Когато Мон Дьо стане Бойко Василев...
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов се готви за ролята на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?