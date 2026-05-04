САЩ започват операция "Проект свобода" в Ормузкия проток

Иран възприема помощта на Вашингтон за блокираните кораби като нарушение на примирието

Днес, 07:25
"Това е хуманитарен жест от страна на САЩ, страните от Близкия изток, но най-вече от страна на Иран", написа Тръмп малко преди от Техеран да обявят намеренията му за "нарушение на примирието".

Американските военноморски сили започват да помагат на блокираните кораби в Ормузкия проток. Това съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп с публикация в своята социална мрежа, наричайки операцията "Проект свобода", предаде БТА.

"Страни от целия свят, почти всички от които не са въвлечени в конфликта в Близкия изток, който се води толкова очевидно и брутално пред очите на всички, се обърнаха към САЩ с молба да им помогнем да освободим техните кораби, блокирани в Ормузкия проток заради нещо, с което те нямат абсолютно нищо общо - те са просто неутрални и невинни свидетели! За доброто на Иран, Близкия изток и Съединените щати, ние казахме на тези държави, че ще изведем корабите им безопасно от тези ограничени водни пътища, така че те да могат свободно и безпроблемно да продължат дейността си. Операцията "Проект свобода" ще започне в понеделник сутринта по близкоизточно време", написа Тръмп.

Той добави, че негови "представители водят много положителни разговори с Иран", като по думите му "тези разговори може да доведат до нещо много положително за всички".

"Това е хуманитарен жест от страна на САЩ, страните от Близкия изток, но най-вече от страна на Иран. На много от тези кораби хранителните запаси са на привършване, както и всичко останало, необходимо за поддържането на здравословни и хигиенични условия на борда за големите екипажи. Смятам, че това би било важен жест на добра воля от името на всички, които се бориха толкова упорито през последните няколко месеца", добави държавният глава.

 

РЕАКЦИЯ ОТ ТЕХЕРАН

В отговор на съобщението от Доналд Тръмп иранските власти обявиха, че възприемат планираната американската помощ в Ормузкия проток за нарушение на действащото примирие.

"Всякаква американска намеса в новия морски режим в Ормузкия проток ще бъде считана за нарушение на прекратяването на огъня", обяви в социалната мрежа "Екс" Ебрахим Азизи, председател на парламентарната комисия по национална сигурност, предаде БТА, цитирайки "Франс прес".

