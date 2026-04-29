Израел задържа 175 активисти от новата флотилия за Газа

BGNES/EPA Яхтата „Madleen“, с която Грета Тунберг почти стигна до Израел миналата година

Пропалестински активисти заявиха, че флотилията от над 50 кораба, насочена към Газа, е била прехваната от израелските военни в международни води южно от гръцкия остров Крит.

Според израелски данни са задържани 175 активисти, от които 24-ма италианци.

Премиерът на Италия Джорджа Мелони осъди това, че израелски военни са спрели корабите от хуманитарната флотилия за Газа и са задържали активистите на борда им, предаде АНСА.

В изявлението са посочва, че премиерката е провела среща по-рано днес относно флотилията с министъра на външните работи Антонио Таяни, с министъра на отбраната Гуидо Крозето и с подсекретаря на правителството Алфредо Мантовано, отговарящ за въпросите на сигурността.

Според АНСА израелските сили са прехванали 22 от корабчетата във флотилията.

Флотилията Global Sumud Flotilla е отплавала преди две седмици. В нея участват кораби от Испания, Франция и Италия, които се стремят да пробият израелската блокада на Ивицата Газа и да доставят хуманитарна помощ.

Твърди се, че участниците са между 1000 и 3000 от над 100 държави.

Корабите отплаваха от Испания и Франция, прегрупираха се в италианското пристанище Аугуста, Сицилия, и в момента пресичат Средиземно море към Газа (някои са близо до Крит). Очаква към флотилията да се присъединят още съдове от Гърция и Турция.

Мисията цели да достави хуманитарна помощ. Сред доброволците има около 1000 медицински специалисти, които носят специализирано оборудване за възстановяване на здравната система в Газа. Сред известните личности на борда е ирландската лекарка д-р Маргарет Конъли, сестра на президента на Ирландия, както и актрисата Сюзън Сарандън, носителка на "Оскар".

Израел твърди, че флотилията е свързана с "Хамас".

Greenpeace е основен организатор на флотилията, тя участва с кораба си Arctic Sunrise. Испанската хуманитарна организация за спасяване по море Open Arms също придружава конвоя, помагайки с логистиката и безопасността на по-малките съдове.

Паралелно с флотилията, към Газа върви и сухопътен конвой - (North African Sumud Land Convoy), състоящ се от около 1000 души, които се движат през Северна Африка към границата с Газа.

Преди имаше две подобни инициативи. „Флотилията на свободата“ завърши с логистичен и административен провал, без корабите изобщо да успеят да достигнат водите на Газа. Миналата година Грета Тунберг беше на борда на яхтата Madleen, която се опита да достигне Газа. Израелските специални части спряха плавателния съд в международни води. Според активистите са били използвани химически спрейове при качването на борда.

Грета и останалите участници (включително евродепутатът Рима Хасан) бяха отведени в израелското пристанище Ашдод. Тунберг отказа да подпише документ, че е влязла в страната незаконно, но след кратък престой в ареста бе депортирана към Стокхолм. Самата тя нарече случилото се „отвличане“. Тунберг не пътува с новата флотилия.

Тунберг се присъедини и към следващата вълна на Global Sumud Flotilla през есента на 2025 г. Този път мащабът беше по-голям, но израелските сили отново прехванаха водещите кораби.