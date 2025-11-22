Медия без
Хората на Грета Тунберг боядисаха Канале Гранде в зелено

Днес, 06:27

Водата в прочутия венециански Канале Гранде стана яркозелена. Акцията беше проведена от активисти на движението "Extinction Rebellion", включително Грета Тунберг, за да се привлече вниманието към проблема с климатичната криза. Според медиите, сходни акции е имало в десет града в Италия, включително Падуа, Прато, Триест.

Властите на региона Венето осъдиха случилото се, наричайки го замърсяване на околната среда. Управителят на региона Лука Дзая нарече акцията "поредния акт на вандализъм", който вреди на екологията и града. Кметът на Венеция, Луиджи Бруняро, също изрази остро възмущение и осъди действията на еко движението.

Според местни медии са задържани осем души.

Активистите са използвали флуоресцеин (fluorescein) – нетоксично, силно флуоресцентно багрило, което се използва в медицината и за проследяване на водни потоци. Именно това вещество е придало яркозеления цвят на водата. Местната полиция и пожарната служба бързо реагираха, за да вземат проби от водата и да установят дали има опасност за общественото здраве. След като се установи, че веществото е безопасно, не се наложи специално почистване.

Това не е първият път, когато Канале Гранде е оцветен в зелено. Подобен инцидент се е случил и през 1968 година, когато аржентинският художник Николас Гарсия Урибуру боядисва водата в зелено по време на Венецианското биенале, също с цел привличане на внимание към екологични проблеми.

